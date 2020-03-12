Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс заявил, что он и его жена Рита Уилсон заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 63-летний Хэнкс написал в своем Twitter в четверг, 12 марта.



Актер и его жена находятся в Австралии, где Хэнкс работает над ролью в фильме известного режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, сообщает агентство AFP."Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура", - описал симптомы заболевания Хэнкс. Пара была протестирована на коронавирус, результат оказался положительным.

Как заявили власти австралийского штата Квинсленд, Хэнкс и его жена изолированы в университетской больнице Gold Coast University Hospital. По словам самого актера, они пробудут в изоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.

Актер и продюсер Том Хэнкс получил всемирную известность после фильма "Большой", в котором сыграл роль ребенка с телом мужчины. Эта картина, вышедшая на экраны в 1988 году, принесла ему "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар". Пять лет спустя актер получил статуэтку американской киноакадемии за фильм "Филадельфия", главным героем которого стал умирающий от СПИДа гомосексуал. Год спустя актер был снова удостоен "Оскара" за фильм "Форрест Гамп".

ВОЗ объявила пандемию COVID-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой инфекции. По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 126 тысяч человек. От последствий заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, скончались более 4600 человек, излечившимися считаются более 68 тысяч пациентов по всему миру. Эпидемия охватила 124 страны.