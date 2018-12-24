Актер Сергей Юрский экстренно госпитализирован в Москве

Советский и российский актер и режиссер Сергей Юрский был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение одной из московских больниц. Об этом сообщил РЕН ТВ.
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Отмечается, что 83-летний артист поступил в медучреждение 23 декабря. По предварительной информации, у него внутреннее воспаление. Он остается в сознании, причины госпитализации пока выясняются.

За свою длительную карьеру Юрский снялся во множестве знаменитых фильмов, которые до сих пор любят зрители. Он отметился в таких картинах, как "Золотой теленок", "Ищите женщину", "Любовь и голуби", а также "Место встречи изменить нельзя" и других.

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