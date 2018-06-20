Актер из сериала "Бандитский Петербург" найден мертвым в своей квартире

Ему было 67 лет. Причина смерти актера неизвестна. Соседи рассказывают, что перед смертью Ароян злоупотреблял алкоголем, сообщает портал 78.ru.

Следов насилия найдено не было. Однако, как пишет Nation News, рядом с телом артиста нашли оружие.