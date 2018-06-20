Актер из сериала "Бандитский Петербург" найден мертвым в своей квартире

Известного по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Агент национальной безопасности" и "Тайный советник" актера Юрия Арояна вечером 19 июня нашли мертвым в его квартире в Санкт-Петербурге.
© Augustas Didžgalvis

Ему было 67 лет. Причина смерти актера неизвестна. Соседи рассказывают, что перед смертью Ароян злоупотреблял алкоголем, сообщает портал 78.ru.

Следов насилия найдено не было. Однако, как пишет Nation News, рядом с телом артиста нашли оружие.

Вести.Ru
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