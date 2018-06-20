Актер из сериала "Бандитский Петербург" найден мертвым в своей квартире

Известного по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Агент национальной безопасности" и "Тайный советник" актера Юрия Арояна вечером 19 июня нашли мертвым в его квартире в Санкт-Петербурге.
Ему было 67 лет. Причина смерти актера неизвестна. Соседи рассказывают, что перед смертью Ароян злоупотреблял алкоголем, сообщает портал 78.ru.
Следов насилия найдено не было. Однако, как пишет Nation News, рядом с телом артиста нашли оружие.
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