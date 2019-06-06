Отмечается, что артисту стало плохо утром, после чего он был госпитализирован. Инцидент произошел на детской площадке возле набережной в центре Москвы. Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии, подробности пока не раскрываются.
В апреле 2018 года сообщалось, что артиста положили в больницу из-за серьезного заболевания. Позже он опроверг эту информацию, заявив, что ему провели небольшую операцию на ладони.
Панкратов-Черный известен по фильму "Мы из джаза". Он также сыграл в картинах "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Курьер", "Ширли-мырли" и "Палата №6". В 2009 году он получил звание народного артиста России.
Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии
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