Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

В Москве госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Отмечается, что артисту стало плохо утром, после чего он был госпитализирован. Инцидент произошел на детской площадке возле набережной в центре Москвы. Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии, подробности пока не раскрываются.

В апреле 2018 года сообщалось, что артиста положили в больницу из-за серьезного заболевания. Позже он опроверг эту информацию, заявив, что ему провели небольшую операцию на ладони.

Панкратов-Черный известен по фильму "Мы из джаза". Он также сыграл в картинах "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Курьер", "Ширли-мырли" и "Палата №6". В 2009 году он получил звание народного артиста России.

Lenta.ru

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