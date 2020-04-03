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Телеведущая и юмористка Елена Степаненко намерена вернуть своего бывшего мужа Евгения Петросяна. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин.
Адвокат заявил о намерении Степаненко вернуть Петросяна
© RIA/Scanpix

В интервью на Youtube-канале «Super» Жорин рассказал, что Степаненко затеяла судебную тяжбу из-за совместно нажитого имущества только для того, чтобы помешать Петросяну развестись с ней. По словам адвоката, Петросян изначально был готов отдать ей больше половины имущества, чтобы получить развод. Но сказался возраст артиста - у него вряд ли получится начать жизнь с нуля. Будь у него такая возможность, он бы не задумываясь отдал бы все бывшей жене, подчеркнул Жорин.

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Но Степаненко потребовала отдать ей все, объясняя это тем, что так многомиллионное имущество будет спасено от разорения.

«Степаненко хочет все. Она это поясняет: «Он все равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет», - сказал Жорин.

Поэтому, пояснил он, бывшая Петросяна и подала к нему сразу два иска - о расторжении брака и о разделе имущества.

«Разделом нажитого она рассчитывала не дать Петросяну с ней развестись», - сказал Жорин.

Адвокат отметил, что бракоразводный процесса удалось выделить в отдельное производство и в итоге довести его до конца. На что теперь Степаненко рассчитывает, адвокату непонятно.

В настоящее время 74-летний Евгений Петросян состоит в браке с 31-летней Татьяной Брухуновой. В последнее время СМИ утверждали, что у пары родился ребенок, а у Петросяна якобы еще появился на свет и правнук. Юморист ничего из этого не подтвердил.

MK.ru
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