Адвокат рассказал о кровном предательстве Петросяна

О том, что между Татьяной и Викториной установились совсем недружественные отношения, открыто звучали в окружении Петросяна. По словам Жорина, Викторина встала на сторону бывшей жены отца Елены Степаненко.

«Петросян воспринимает это как предательство», - рассказал адвокат изданию «Собеседник».

Однако, по мнению юриста, истинная причина конфликта кроется отнюдь не в женской солидарности или ревности. По словам Жорина, во время своего предыдущего брака Петросян приобрел для дочери дом в США, и хотя он хотел, чтобы Викторина жила в России, дочь жаждала переезда в Америку. Однако этот дом является совместно нажитым имуществом, и Викторина боялась, что в случае развода отца с Еленой может лишиться его.

«Она понимает, что родной папа у нее дома забирать не будет, а вот неродная мама, не важно, называет ее Викторина мамой или нет, может совершенно спокойно выделить свою долю и забрать», - отметил Жорин.

Кроме того, после женитьбы Петросяна на Татьяне число наследников, претендующих на наследство юмориста, может возрасти, если у пары появятся дети, добавил адвокат. Именно эти опасения вызывают у Викторины враждебность по отношению к новой пассии отца.