Адвокат Петросяна заявил, что Степаненко передумала разводиться

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что Елена Степаненко передумала разводиться и намеренно затягивает бракоразводный процесс. Слова защитника приводит ТАСС.

— Елена Степаненко не заинтересована и не хочет разводиться с Евгением Вагановичем. Мы уверены, что она передумала, теперь её задача намерено затянуть этот судебный процесс как можно дольше, то есть как можно дольше оставаться женой Петросяна, — отметил он.

По словам Жорина, Степаненко это делает, чтобы заставить юмориста передумать разводиться или согласиться на её имущественные требования. Он также напомнил, что на предыдущем судебном заседании сторона Петросяна заявила ходатайство о выделении в отдельное производство требований о расторжении брака.

Как писал Лайф, о расставании Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Практически сразу артистка заявила, что претендует как минимум на половину совместно нажитого имущества. Позднее адвокат юмориста Сергей Жорин отметил, что делёж имущества может продолжаться очень долго. Например, пока даже не производилась его точная опись.