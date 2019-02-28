В декабре прошлого года Башаров, согласно СМИ, поднял руку на свою жену, но отрицал случившееся. Инцидент подтвердил брат Шевырковой Федор, рассказавший о том, что его сестра вместе с матерью провела ночь в травмпункте, где врачи диагностировали у 31-летней женщины закрытый перелом носа. Это подтверждает и медицинская справка из Химкинской больницы, сообщает kp.ru.

"Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства — побои зафиксированы в больнице. Не пошла в полицию, но, по сути, собрала на него компромат. И может ставить ему условия. Он под статьей ходит", — объяснил юрист.

"Жена его в каком-то смысле шантажирует. Это громкое слово, но, по сути, это так. Ее требования будут справедливы. И даже в правах на ребенка у нее преимущества. Елизавета может давить на то, что Марат может быть агрессивным, не контролировать себя — раз ее бил, то может быть опасен", — рассудил эксперт.

После оглашения инцидента у Марата Башарова начались проблемы с работой: продюсеры спектакля "День сюрпризов" приняли решение заменить его актера на Сергея Астахова. "То, что Башарова изгнали из спектакля "День сюрпризов" — это очередной тревожный звоночек для него. Да, у Башарова пока еще есть работа. Но это только пока! — приводит слова инсайдера StarHit. — Например, в белорусском Витебске, куда еще, видимо, не дошли слухи о его рукоприкладстве, на днях он гастролировал с Анной Банщиковой со спектаклем "Любовь. Собак@.Точка.RU. Перезагрузка". Но в перезагрузке, несомненно, нуждается и сам Башаров. Иначе, с большей долей вероятности, он может кончить печально".

Также якобы поднят вопрос об увольнении Башарова из телевизионного проекта "Битва экстрасенсов". Продюсеры еще не приняли окончательного решения о прекращении работы с ведущим, который сотрудничал с ними около десяти лет. Сам Марат не стал комментировать возникшие трудности.

На прошлой неделе стало известно о том, что супруга Башарова официально подала на развод — заявление о расторжении брака было зарегистрировано в Бабушкинском суде Москвы. Актер прочитал об этом в социальных сетях и признался, что был шокирован неожиданной новостью, потому что недавно он навещал жену и двухлетнего сына Марселя в Таиланде, куда они отправились на месяц.

"Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова", — написал актер в Facebook, но позже удалил данную запись.

В декабре 2018 года в прессе появились сообщения о, том, что пьяный Башаров избил свою супругу, после чего та угодила в больницу. По словам брата Елизаветы Федора, актер не в первый раз поднял на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Позже Шевыркова писала в Instagram, что до последнего верила, что муж пройдет лечение ради семьи и карьеры — и брак удастся сохранить хотя бы ради ребенка. Но сломанный нос стал последней каплей.

"Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить, — писала Елизавета. — Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры".

Помимо осуждения супруга, женщина также упомянула о позитивных моментах их совместной жизни и пообещала поддерживать с бывшим мужем хорошие отношения, не препятствуя их общению с сыном.