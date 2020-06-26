Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего водителя

"Он готов их (детей) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю", — сказал Пашаев в прямом эфире.
По словам защитника, актер больше не будет предпринимать попыток, чтобы возместить моральный ущерб семье Захарова, так как она отказывается брать деньги.
Адвокат утверждает, что Ефремов прекрасно понимает, что может сесть в тюрьму и понести соответствующее его действиям наказание.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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