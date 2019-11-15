"Ад пуст, все черти здесь". Михалков спохватился и отреагировал на свадьбу Собчак и Богомолова

“Ад пуст, все черти здесь” — с оптимизмом назвал новый выпуск Михалков.
Ведущий “Бесогона ТВ” дал понять, что в целом считает церемонию аморальной, и поинтересовался, каким образом паре удалось заполучить катафалк для эпатажного свадебного путешествия в загс “без предъявления трупа”. Ксения Собчак ответила на эту претензию.
“Вопрос настолько содержательный, что я могу ответить лишь вопросом, — написала Ксения. — А вы в последнее время то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или “как бы”? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга. А упрекать нас в том, что мы не предъявили труп при получении катафалка… Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам — целый госбюджет!”
В выпуске Михалков предположил, что таинство венчания, “поставленное в один ряд с развратом и глумлением”, может иметь тяжелые последствия для церкви и общества. И напомнил историю храма Большого Вознесения, которую пара выбрала для таинства.
“На этих плитах внутри храма стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, когда их венчали. На этом венчании присутствовали известнейшие люди Москвы”, — подчеркнул режиссер, видимо, намекая, что святость места от этого факта еще более повысилась.
Это не первый случай, когда Михалков реагирует на событие с некоторым опозданием. Не самая корректная шутка про генерала Карбышева из шоу Comedy Woman, например, дошла до него примерно пять лет спустя.
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