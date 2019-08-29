A$AP Rocky грабит банки в бабушкином платке. У рэпера вышел безумный клип на песню "Babushka Boi"

Трейлер клипа на «Babushka Boi» тоже стоит посмотреть. Во-первых, там звучит трэп-версия «Мурки» со словами «Первый раз в России парень из Нью-Йорка, гарлемский залетный фраерок» (к слову, бит написали российские битмейкеры). Во-вторых, в трейлере главные герои клипа отвечают на вопрос, почему, собственно, персонажа A$AP Rocky зовут Babushka Boi.
В клипе выясняется, что Babushka Boi — это имя одного из гангстеров, сбежавших от полицейских в самом начале видео. Его играет сам A$AP Rocky. В ролике рэпер, как обычно, щеголяет в косынке Gucci. Офицеры при этом выглядят как антропоморфные свиньи. Вместо того, чтобы ловить преступников, они едят бургеры в закусочной. В это время Babushka Boi и его подельники грабят банк, уходят от погони и в конце концов пускают своих преследователей на сосиски (буквально).
Если вам этого не хватило, посмотрите кавер «Бурановских бабушек» на песню «Babushka Boi» — оттуда рэпер и взял трэп-версию «Мурки». «A$AP Rocky, айда к нам, будешь нашей бабушкой. Вон, платок у тебя уже есть. Бр-р-ра!», — читают бабушки в припеве.
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