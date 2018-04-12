90 килограммов обнаженной красоты: Эшли Грэм снялась в мокрой майке

Эшли Грэм — самая высокооплачиваемая модель категории plus-size и единственная толстушка, снимающаяся для обложки культового спецвыпуска купальников Sports Illustrated. Это раньше на его страницы допускались только худышки вроде Ирины Шейк или Хайди Клум, пишет "Комсомольская правда".
© Vida Press

Эшли решительно отмела эти стандарты и установила свои собственные: фигура с параметрами в 107-76-117 сантиметров, складочки жира на талии и даже целлюлит на бедрах. Ну и что? Зато они гармонично и волнующе распределены по ее 90-килограммовому телу.

Видимо, поэтому команда Sports Illustrated снимает Эшли снова и снова. На днях манекенщица вновь позировала для пляжной фотосессии в бикини. Коротенький видеоролик, сделанный во время рабочего процесса, демонстрирует, как ассистент поливает модель водой из ведра — чтобы Эшли выглядела так, словно только что вынырнула из моря. Из одежды при этом на ней был только микроскопический купальник и мокрая, совершенно прозрачная майка.

"Все становится немного мокрым и выходит из-под контроля, когда мы делаем фотосессию с Эшли Грэм", — прокомментировали снимок в Instagram представители Sports Illustrated.

SHOWTIME!
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