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Отец известного артиста Филиппа Киркорова, 88-летний Бедрос Киркоров, заболел коронавирусом. Как рассказал Филипп, папе пришлось пройти обследование сердца - и оно выявило наличие заболевания. Мужчина при этом болеет COVID-19 бессимптомно.
При этом сам Филипп Киркоров, по его словам, уже переболел COVID-19, и тоже перенес его без симптомов. О наличии у него антител артист узнал, сдавая тест для вылета за пределы страны.
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