aA
Отец известного артиста Филиппа Киркорова, 88-летний Бедрос Киркоров, заболел коронавирусом. Как рассказал Филипп, папе пришлось пройти обследование сердца - и оно выявило наличие заболевания. Мужчина при этом болеет COVID-19 бессимптомно.
88-летний Бедрос Киркоров заболел коронавирусом
© Itar-Tass / Scanpix

При этом сам Филипп Киркоров, по его словам, уже переболел COVID-19, и тоже перенес его без симптомов. О наличии у него антител артист узнал, сдавая тест для вылета за пределы страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Киркоров мог заразиться коронавирусом от Лукашенко (7)

Филипп Киркоров заявил, что переболел коронавирусом....

TOP новостей

Глава Минздрава: на днях решится вопрос двух ограничений на национальном уровне (23)

На этой неделе правительство Литвы будет решать...

"Эту ложь надо было ломать к чертовой матери": дирижер Константинов - о внутренней свободе и активной поддержке "Саюдиса" 30 лет назад (57)

Владимир Константинов – известная личность в...

Цинизм системы: за 20 соток в Каунасе предложили компенсацию меньше 15 евро (48)

Возвращение национализированной в советское время...

Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в самоуправлениях с высоким уровнем заражения коронавирусом

Правительство Литвы намерено рассмотреть введение...

В Литве началось досрочное голосование на парламентских выборах: люди с утра стоят в очередях (55)

5 октября , в 7 ч. утра, во всей Литве началось досрочное...

|Maža didelių žinių kaina