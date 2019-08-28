79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька Кларочка!" - подписал свой пост Эммануил Гедеонович.
На снимке он запечатлен вместе со своей супругой Ириной, которая держит на руках малышку, а рядом с ней стоит старшая дочь Этель.
В комментариях к публикации поклонники поздравили пару с рождением Клары.
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