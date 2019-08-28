79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька Кларочка!" - подписал свой пост Эммануил Гедеонович.

На снимке он запечатлен вместе со своей супругой Ириной, которая держит на руках малышку, а рядом с ней стоит старшая дочь Этель.

В комментариях к публикации поклонники поздравили пару с рождением Клары.