79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

В семье 79-летнего актера Эммануила Виторгана появился еще один ребенок. О радостном событии артист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав кадр с новорожденной девочкой.
© Sputnik / Scanpix

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька Кларочка!" - подписал свой пост Эммануил Гедеонович.

На снимке он запечатлен вместе со своей супругой Ириной, которая держит на руках малышку, а рядом с ней стоит старшая дочь Этель.

В комментариях к публикации поклонники поздравили пару с рождением Клары.

MK.ru
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