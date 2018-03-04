О том, что Эммануил Виторган и его жена Ирина стали родителями, стало известно 2 марта, хотя ребенок родился еще 26 февраля.
Родители задолго подготовились к рождению дочери – отремонтировали детскую комнату, купили все необходимые для малышки вещи. И нашли няню, которая будет воспитывать Этель. К помощи няни Виторган с женой прибегли потому, что скоро они улетят на несколько недель на гастроли.
У 78-летнего Эммануила Виторгана это третий ребенок. От первого брака у российского актера есть взрослая дочь Ксения, а от второго - сын Максим (супруг телеведущей Ксении Собчак). При этом актер уже успел стать не только дедушкой, но и прадедушкой.
Для 56-летней Ирины этот первый ребенок. С Ириной Млодик Эммануил Виторган вместе уже около 20 лет. А официально пара оформила свои отношения 15 лет назад.
В сети появились версии, каким образом на свет появилась дочь Виторгана. Самая популярная версия - суррогатное материнство. Однако Ирина Виторган заявила, что ребенка родила она и что к услугам "профессиональных рожениц" не прибегала, пишет "КП".
"Мы с Эммочкой давно мечтали думали о ребенке, — призналась Ирина в интервью изданию "7 Дней". — Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их".
"Если у женщины после 50 лет сохраняется цикл, то есть она не входит в климакс, яичники работают нормально и вырабатывают достаточно фоликул и гормонов, то забеременеть вполне реально", - поясняет врач-гинеколог Александр Захаров.
"Такие случаи, можно сказать, не такая уж редкость. Другой вопрос, что забеременеть-то можно легко, но сложнее выносить. Потому что все-таки после 50 выработка гормонов, необходимых для нормальной беременности, становится намного меньше. Но сейчас гормонзаместительная терапия помогает таким мамам. С помощью терапии беременность протекает нормально. Поэтому сейчас мамы после 50 уже совсем не фантастика", - добавил Захаров.
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