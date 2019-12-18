77-летняя Ангелина Вовк собралась замуж в третий раз

Михаил Куницын ведет концерты, радиопрограмму.

Ангелина Вовк сейчас также много работает: не только ведет мероприятия, но и организует ежегодный телефестиваль детского творчества “Песенка года”.

Вовк была замужем дважды: первый брак продлился 16 лет, второй — 13. Детей у ведущей нет. Ангелина Михайловна не скрывает, что обстоятельства в ее жизни так сложились, что из-за болезни она не смогла родить. Так как еще в 1975 году она перенесла перитонит в тяжелой форме, были осложнения, несколько операций, клиническая смерть… Они с мужем однажды даже хотели усыновить ребенка, но не сложилось.

После расставания с мужьями Ангелина Михайловна не оставалась одна — она заботиться о дочках племянника: одну из внучек Вовк назвали в честь нее Ангелиной.