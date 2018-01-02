75-летняя Ангелина Вовк показала, как делает себе инъекции ботокса

Как оказалось, перед новогодними праздниками звезда решила резко омолодиться и прибегла к методике Full Face. Она позволяет за один раз решить сразу несколько задач: устранить возрастные изменения, скорректировать морщины, носогубные складки и носослезные борозды, восстановить утраченные объемы, подтянуть овал лица и увлажнить кожу.
Процедура проходит в три этапа — все они в подробностях демонстрируются на видео с участием Ангелины.
Суть уникальной методике в том, что верхняя, средняя и нижняя часть лица закалываются разными препаратами. Именно это сочетание и помогает добиться максимальных результатов.
Эффект от процедуры моментальный — это красноречиво доказывает видео, на котором гладкая кожа Вовк блестит словно наливное яблочко. Повторяют такой омолаживающий комплекс, как правило, через 6-12 месяцев. А вы бы решились на подобное вмешательство?
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