65-летняя Любовь Успенская хочет ребенка и ищет донора яйцеклетки для ЭКО

Российская певица Любовь Успенская ищет донора яйцеклетки для ЭКО - артистка намерена стать мамой.
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Об этом певица сообщила в соцсетях, рассказав также о требованиях к суррогатной матери. А недоброжелателей она сразу попросила "гулять лесом".

"Друзья, ну что, я решилась, - написала Успенская в Instagram. - И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования:
1. Красота
2. Ум
3. Талант
4. Здоровье
5. Доброта
6. Честность
Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P.S. Интим не предлагать".

SHOWTIME!
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