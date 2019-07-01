65-летняя Любовь Успенская хочет ребенка и ищет донора яйцеклетки для ЭКО

Об этом певица сообщила в соцсетях, рассказав также о требованиях к суррогатной матери. А недоброжелателей она сразу попросила "гулять лесом".
"Друзья, ну что, я решилась, - написала Успенская в Instagram. - И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования:
1. Красота
2. Ум
3. Талант
4. Здоровье
5. Доброта
6. Честность
Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P.S. Интим не предлагать".
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Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом 😉 P.S. Интим не предлагать. ⠀ #child #дети #успенская #эко
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