62-летняя глава семейства Кардашьян готовится снова стать матерью

Крис Дженнер, мама звездного клана Кардашьян, хочет взять на воспитание приемного ребенка, пишет The Mirror. Издание отмечает, что это будет мальчик, так как девочек уже достаточно.
Kris Jenner
© Vida Press

У Крис Дженнер шестеро детей от двух браков. Ким, Кортни и Хлоя от брака с юристом Робертом Кардашьяном, а также Кендалл, Кайли и Роб - от Брюса Дженнера, несколько лет назад сменившего пол и теперь называющего себя Кейтлин. При этом Крис - уже бабушка восьми внуков, а скоро ее дочь Хлоя родит и девятого.

Сейчас Дженнер встречается с 37-летним продюсером Кори Гэмблом, с которым хочет создать полноценную семью. СМИ сообщают, что пара уже нашла 5-летнего мальчика в приюте, которого хочет усыновить и уже начала оформление документов.

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