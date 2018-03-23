62-летняя глава семейства Кардашьян готовится снова стать матерью

У Крис Дженнер шестеро детей от двух браков. Ким, Кортни и Хлоя от брака с юристом Робертом Кардашьяном, а также Кендалл, Кайли и Роб - от Брюса Дженнера, несколько лет назад сменившего пол и теперь называющего себя Кейтлин. При этом Крис - уже бабушка восьми внуков, а скоро ее дочь Хлоя родит и девятого.

Сейчас Дженнер встречается с 37-летним продюсером Кори Гэмблом, с которым хочет создать полноценную семью. СМИ сообщают, что пара уже нашла 5-летнего мальчика в приюте, которого хочет усыновить и уже начала оформление документов.