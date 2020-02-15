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Ведущая новостей Екатерина Андреева продолжает удивлять своих фанатов цветущим внешним видом. Некоторые из фолловеров не верят, что в ее 58 лет можно выглядеть настолько молодо. Теледива не скрывает, что благодарна за красоту своим генам, а также специалистам, которых посещает на регулярной основе.
58-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости
© Instagram

В своем Instagram-аккаунте знаменитость удивила интернет-пользователей необычным фото, на котором запечатлена с иголками во лбу.

"Одни плюсы - ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли", - написала в своей публикации Андреева.

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Иногда выпустить иголки вовсе не означает что-то плохое,а наоборот -одни плюсы-ровный лоб,гладкая кожа и отсутствие головной боли. А креативно то как- мой кудесник Игорь Роганин @daoclinic знает,что я люблю красный цвет. #красота #уходзалицом #лицо #косметология #antiaging #face #девочки #девочкитакиедевочки #красотаспасетмир #мотивация #health #healthylife #healthy #healthylifestyle #feelgood #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 10 Фев 2020 в 8:22 PST

На вопросы подписчиков о процедуре телеведущая рассказала, что акупунктура безболезненна и является замечательным подспорьем в борьбе с мимическими морщинами. Вместе с тем Андреева рассказала о том, что два раза в неделю делает массаж лица, в том числе "серебряными элеронами".

MK.ru
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