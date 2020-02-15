58-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

В своем Instagram-аккаунте знаменитость удивила интернет-пользователей необычным фото, на котором запечатлена с иголками во лбу.

"Одни плюсы - ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли", - написала в своей публикации Андреева.

На вопросы подписчиков о процедуре телеведущая рассказала, что акупунктура безболезненна и является замечательным подспорьем в борьбе с мимическими морщинами. Вместе с тем Андреева рассказала о том, что два раза в неделю делает массаж лица, в том числе "серебряными элеронами".