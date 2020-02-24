aA
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя супруга - модель и певица Даниэла Пик стали родителями, сообщает "Вести Израиль".
Quentin Tarantino ir Daniella Pick
Quentin Tarantino ir Daniella Pick
© Capital Pictures / Scanpix

Роды прошли в клинике в Тель-Авиве. По некоторым данным, у пары родился сын. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней жены это первый ребенок.

Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм "Бесславные ублюдки". Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились. Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих. В августе 2019 года стало известно, что они ждут ребенка.

Статьи по теме:
Квентин Тарантино впервые станет отцом. И это в 56 лет

Долгое время Тарантино был убежденным холостяком и посвящал все свое время творчеству. Он получил мировую известность после картины "Криминальное чтиво". Фильм принес ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус". Среди других наиболее известных работ режиссера — "Убить Билла", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка".

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Kijevas Kijevas Kijevas

Украинцы считают Литву страной мечты – и вот основные причины (74)

В Украине любят Литву . Украинцы хвалят нашу страну,...

Жители Литвы уже не задумываются о сумме отпускных: живем хорошо, 10 евро уже ничего не значат (11)

Если хорошо подобрать время выхода в отпуск, то можно...

Агентство Bloomberg объяснило аномальную теплую зиму

Ученые в США посчитали, что отсутствие холодных ветров...

Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на завершение Лаздинайского бассейна (1)

Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на...

В Клайпеде учитель вместо урока выдала дозу ностальгии по советскому времени и хвалила Путина (40)

"Боже, только бы он не ушел с поста, только бы еще...

|Maža didelių žinių kaina