По сообщениям инсайдеров, Деми и Ник встречаются с декабря, пишет Bazaar.

Впрочем, у Мур уже был опыт отношений с более юным партнером: актриса 6 лет была замужем за Эштоном Кутчером, который младше Деми на 16 лет. Ника тоже влекло к более зрелым подругам: некоторое время он встречался с Кейт Хадсон, которой в этом году исполняется 39 лет. Будем ждать официального подтверждения от пары и их совместных фото.