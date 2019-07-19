52-летняя Николь Кидман ждет третьего ребенка

Утверждается, что актриса, которая сейчас замужем за певцом Китом Урбаном, ждет третьего ребенка, которым забеременела с помощью ЭКО.

Для беременности ей якобы понадобился только один цикл ЭКО, что в окружении считают чудом.

Ранее сообщалось, что Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына.