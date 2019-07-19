Утверждается, что актриса, которая сейчас замужем за певцом Китом Урбаном, ждет третьего ребенка, которым забеременела с помощью ЭКО.
Для беременности ей якобы понадобился только один цикл ЭКО, что в окружении считают чудом.
Ранее сообщалось, что Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына.
52-летняя Николь Кидман ждет третьего ребенка
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