Поклонников Филиппа Киркорова обескуражило заявление 52-летней москвички Светланы Сафиевой. Недавно она публично объявила о том, что ждет от артиста тройню и требует от него 200 тысяч долларов на роды.
Filipas Kirkorovas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

При этом сама Светлана, у которой есть уже взрослые дети, а ее состоятельный муж недавно погиб, владеет элитной квартирой в центре Москвы и в материальном плане явно не нуждается.

Сейчас стало известно, что дети Светланы пытаются срочно продать эту недвижимость, а эксперты говорят, что у Сафиевой один из самых редких диагнозов в мире – лжебеременность. Сама она, однако, верит в то, что ждет детей от эстрадной звезды.

Подруга Киркорова - диджей Катя Гусева - говорит, что помнит Светлану – она часто видела ее в первом ряду на концертах певца, однако в беременность от Киркорова не верит. "Мы прекрасно понимаем, что она не беременна от Филиппа. Это просто невозможно", — говорит Гусева.

В студию программы "Прямой эфир" пришла племянница Светланы Оксана Хоменок. Она рассказала, что после смерти мужа Сафиевой у тети практически сразу начала проявляться мания преследования, и она даже не притрагивалась к еде, пока ее не попробуют другие. Оксана говорит, что сначала поверила рассказу Светланы, но теперь она и другие близкие обеспокоены ее душевным состоянием, а также внезапно и спешно начавшимся процессом продажи квартиры в центре столицы.

Вести.Ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

52-летняя москвичка утверждает, что беременна от Филиппа Киркорова

Поклонников Филиппа Киркорова обескуражило заявление...

В Германию пришел опасный тренд: секс с куклами (4)

"Говорят, проституция - древнейшая профессия в мире. Во...

В Сети появились фото обнаженной экс-супруги Джигарханяна (4)

Российский певец Прохор Шаляпин и бывшая жена актера...

СМИ: молодая жена Шнурова оставила "Ленинград" без денег (4)

Четвертая супруга рок-музыканта Сергея Шнурова,...

Надоело стесняться: Меган Маркл наводит порядок во дворце (1)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл проявляет все более...

TOP новостей

Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать  потребуется кредит в 308 млн. евро (121)

Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного...

В следующем году у работодателей в Литве появится повод не повышать зарплаты (13)

В 2019 году в результате налоговой реформы увеличатся...

Премьер-министр Литвы упомянул о новом налоге  лидер "крестьян" упомянул о сроках (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

650 000 жителей получили уведомления "Содры" о новом порядке пенсионных накоплений

Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по...

Дежурившая в министерстве учитель Вероника возвращается на работу, но будет работать бесплатно  забастовка будет прекращена (13)

Учитель начальных классов Вероника Наумова, которая с 28...