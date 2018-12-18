52-летняя москвичка утверждает, что беременна от Филиппа Киркорова

При этом сама Светлана, у которой есть уже взрослые дети, а ее состоятельный муж недавно погиб, владеет элитной квартирой в центре Москвы и в материальном плане явно не нуждается.

Сейчас стало известно, что дети Светланы пытаются срочно продать эту недвижимость, а эксперты говорят, что у Сафиевой один из самых редких диагнозов в мире – лжебеременность. Сама она, однако, верит в то, что ждет детей от эстрадной звезды.

Подруга Киркорова - диджей Катя Гусева - говорит, что помнит Светлану – она часто видела ее в первом ряду на концертах певца, однако в беременность от Киркорова не верит. "Мы прекрасно понимаем, что она не беременна от Филиппа. Это просто невозможно", — говорит Гусева.

В студию программы "Прямой эфир" пришла племянница Светланы Оксана Хоменок. Она рассказала, что после смерти мужа Сафиевой у тети практически сразу начала проявляться мания преследования, и она даже не притрагивалась к еде, пока ее не попробуют другие. Оксана говорит, что сначала поверила рассказу Светланы, но теперь она и другие близкие обеспокоены ее душевным состоянием, а также внезапно и спешно начавшимся процессом продажи квартиры в центре столицы.