И судя по всему, этой идеи не оставила. Накануне ведущая программы “Секрет на миллион” провела трансляцию в инстаграме, где призналась, что все-таки хочет еще одного ребенка. Однако подписчиков телеведущей больше всего озадачило другое откровение. Лера призналась, что уже давно и помногу курит.
А как же маленькая Маша и кормление ребенка? И как вынашивает еще одного, если вы не планируете бросать курить? А за здоровье не боитесь? — фолловеры засыпали телеблондинку вопросами. Однако, на них Кудрявцева отвечать не стала.
Хотя Кудрявцева в принципе сильно переживает из-за всего, что связано с её наследницей. Недавно, к примеру, малышка упала с небольшой высоты на пол, из-за чего Лера пережила сильнейший стресс. “Начала рыдать я, а не она. Короче я невротик”, — честно призналась она. Супруга хоккеиста Игоря Макарова также рассказала, что Маша очень похожа на отца, которым очень сильно любима.
47-летняя Лера Кудрявцева планирует родить еще одного ребенка, но не собирается бросать курить
Когда полгода назад Лера Кудрявцева стала мамой в 47...
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