45-летний Сергей Шнуров снялся для обложки журнала Playboy

Рок-музыкант не устает эпатировать публику. Снова женившись спустя короткое время после развода, Шнуров появился на обложке культового мужского журнала, в котором также рассказал, что, по его мнению, должен знать настоящий плейбой.

Шнуров порекомендовал мужчинам быть в курсе того, что хочет их женщина, знать правила жизни успешных мужчин, а также разбираться в спорткарах, новинках кино и литературы. Помимо этого, Сергей принял участие в фотосессии — в образах джентльмена и хулигана. Вам какой больше нравится?

Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а вскоре после разрыва посоветовал всем «чаще разводиться». Через некоторое время стало известно, что Шнур снова женился — уже в четвертый раз.