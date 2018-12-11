45-летний Сергей Шнуров снялся для обложки журнала Playboy

Рок-музыкант не устает эпатировать публику. Снова женившись спустя короткое время после развода, Шнуров появился на обложке культового мужского журнала, в котором также рассказал, что, по его мнению, должен знать настоящий плейбой.
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Легендарный мужской журнал Playboy представляет специальный коллекционный выпуск How to be a Playboy - гид по мужскому стилю жизни ⠀ Приглашенный редактор выпуска Сергей Шнуров рассказывает, что нужно знать, иметь, уметь и делать, чтобы стать плейбоем. ⠀ Номер в продаже с 8 декабря. ⠀ А еще у нас суперновость: подписывайтесь на нашу группу, потому что Сергей Шнуров согласился на неделю стать нашим приглашенным редактором! Такое пропустить точно нельзя!!! ⠀ #PlayboyRussis #Playboy #плэйбой #плейбой #эротика #девушки #russian #russiangirls #свежийномер #шнуров #сергейшнуров
Шнуров порекомендовал мужчинам быть в курсе того, что хочет их женщина, знать правила жизни успешных мужчин, а также разбираться в спорткарах, новинках кино и литературы. Помимо этого, Сергей принял участие в фотосессии — в образах джентльмена и хулигана. Вам какой больше нравится?
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Совет от Шнура (@shnurovs) читателям Playboy N4 🔥 ⠀ Настоящий плейбой ДОЛЖЕН: 💪постоянно расширять свой кругозор, путешествуя по всему миру; 💪хотя бы раз проверить себя на прочность в экстремальных условиях; 💪эффективно использовать время своей жизни, даже если шансы дожить до 100 лет невелики; 💪приумножать свое состояние с помощью грамотных инвестиций. ⠀ Настоящий плейбой НЕ ДОЛЖЕН: ❌ плести интриги против коллег по работе; ❌ подставлять правую щеку, когда ударили по левой; ❌ стримить с каждой вечеринки в баре; ❌ пользоваться фильтрами в инстаграме. ⠀ Photo by @sergey_bermeniev ⠀ #ШНУРвPlayboy #PlayboyRussia #Playboy #плейбой #плэйбой #Шнуров #Шнур #СергейШнуров
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Совет от Шнура (@shnurovs) читателям Playboy N3 🔥 ⠀ Настоящий плейбой ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 🐰 правильно выбирать, открывать и разливать хорошие вина так, чтобы их не испортить; 🐰 организовать гриль-вечеринку для большой компании, блеснув кулинарными талантами в приготовлении аппетитных блюд; 🐰 дорожить настоящей дружбой, соблюдая правила хорошего тона; 🐰 эффективно (но без фанатизма) ухаживать за своим лицом. ⠀ Настоящий плейбой НЕ ОБЯЗАН УМЕТЬ: 🥕 готовить на завтрак овощной смузи; 🥕 распознавать на глаз силиконовый бюст; 🥕 за полчаса находить общий язык в незнакомой компании; 🥕 красиво петь романсы в караоке; 🥕 генерировать безумные идеи для стартапов; 🥕 делать оригами; 🥕 управлять квадрокоптером; 🥕 разбираться в сортах жидкостей для вейпа. ⠀ Photo by @sergey_bermeniev ⠀ #ШНУРвPlayboy #PlayboyRussia #Playboy #плейбой #плэйбой #Шнуров #Шнур #СергейШнуров
Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а вскоре после разрыва посоветовал всем «чаще разводиться». Через некоторое время стало известно, что Шнур снова женился — уже в четвертый раз.
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