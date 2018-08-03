43-летняя Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз

До недавнего времени бракоразводный процесс, о начале которого было объявлено еще в сентябре 2016-го, затягивался из-за Джоли. Ведь все шесть биологических и приемных детей супругов постоянно жили с ней. А Анджелина тем временем могла спокойно продолжать борьбу за то, чтобы единоличная опека над ними досталась именно ей. При этом Питт хотел добиться равных прав.
В прошлом месяце экс-супруг подал официальную жалобу на Анджелину, объявив, что она не дает ему возможности видеться с детьми, сообщает 7дней.ru. Судья встал на его сторону — был разработан график свиданий Брэда с Паксом Тьеном, Захарой, Шило и близнецами Вивьен и Ноксом. Старшему Мэддоксу, которому уже исполнилось 16 лет, было предоставлено право самому решать, когда и сколько ему видеться с отцом. Очередное заседание суда по вопросу об опеке состоится в этом месяце.
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