43-летняя Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз

43-летняя Анджелина Джоли намерена усыновить седьмого ребенка. Как сообщает Сelebrity insider, Джоли хочет стать приемной матерью сирийского мальчика, чьи родители погибли. Однако завершить процесс усыновления она планирует только после того, как будет поставлена точка в ее разводе с Брэдом Питтом.
Angelina Jolie
© Vida Press

До недавнего времени бракоразводный процесс, о начале которого было объявлено еще в сентябре 2016-го, затягивался из-за Джоли. Ведь все шесть биологических и приемных детей супругов постоянно жили с ней. А Анджелина тем временем могла спокойно продолжать борьбу за то, чтобы единоличная опека над ними досталась именно ей. При этом Питт хотел добиться равных прав.

В прошлом месяце экс-супруг подал официальную жалобу на Анджелину, объявив, что она не дает ему возможности видеться с детьми, сообщает 7дней.ru. Судья встал на его сторону — был разработан график свиданий Брэда с Паксом Тьеном, Захарой, Шило и близнецами Вивьен и Ноксом. Старшему Мэддоксу, которому уже исполнилось 16 лет, было предоставлено право самому решать, когда и сколько ему видеться с отцом. Очередное заседание суда по вопросу об опеке состоится в этом месяце.

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