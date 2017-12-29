В Instagram Волочкова опубликовала отрывок из передачи, в котором она исполняет для “жениха” песню о любви. “28 декабря в эфир выйдет программа „Давай поженимся“, смотрите, будет весело. Такого экспоната, как говорят старожилы программы, у них еще не было, тем интересней”, — написала звезда (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Личная жизнь Анастасии Волочковой нередко связана со скандалами. Не так давно вся страна следила за ходом событий, связанных с публикацией интимных фото балерины в Сети, которые якобы разместил ее экс-возлюбленный, бизнесмен Чермен Дзотов. Позже Анастасия публично призналась в любви другому бывшему возлюбленному — миллионеру Сулейману Керимову. Тогда Волочкова назвала его “любовью всей жизни” и уверяла, что никого так искренне не любила, как его. Возможно, на шоу “Давай поженимся!” балерине повезет встретить достойного мужчину.
Напомним, недавно передача “Давай поженимся!” оказалась в центре скандала. 12-летняя участница шоу Анастасия, которая пришла вместе с папой, записала видеообращение и рассказала, что ведущие передачи вели себя с ней по‑хамски. Девочка призвала руководство канала и депутатов положить конец унижениям героев программ на российском телевидении.
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