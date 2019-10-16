19-летний актер требует признать, что он сын Николая Цискаридзе

"Почему ты меня бросил? Почему? При встрече хочу слышать от тебя на мой самый главный вопрос ответ! Я плачу, я не могу больше уже так жить!" - пишет в Instagram Тимур. Он даже готов сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить свои утверждения.
По словам Алекперова, его мама азербайджанка, работает в семьях богатых людей, помогая им с детьми и по хозяйству. Жили они всегда бедно, а родительской нежности он никогда не знал - мама относится к нему холодно. Молодой человек рассказал "Комсомольской правде", что с Цискаридзе его мама познакомилась, когда утюжила его сценические костюмы - и Тимур стал плодом недолгой любви.
Помощница Цискаридзе на просьбу издания прокомментировать заявление Алекперова "очень долго смеялась в трубку", сам же артист отказался обсуждать эту тему, бросив короткое: "Нет!"
Интересно, что Тимур зарабатывает тем, что участвует в массовках скандальных телешоу "Прямой эфир", "Пусть говорят", "Мужское и женское" и т.п. В его профиле можно найти совместные снимки с такими же любителями сомнительных ток-шоу Гогеном Солнцевым и Прохором Шаляпиным, есть фото и с телеведущим Андреем Малаховым. В комментариях в социальных сетях люди уже обвинили Тимура, что молодой человек ищет легкий путь к славе за счет знаменитого артиста.
View this post on Instagram
ЭТО МОЙ ОТЕЦ! ХВАТИТ УЖЕ! На предыдущей публикации набралось столько диванных комментаторов! Вы глупые? Вы не видите что это мой отец? Слепые? Я буду бороться до конца! ЭТО МОЙ ОТЕЦ! ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА УЖЕ! ХВАТИТ МНЕ ПИСАТЬ ЧТО ТЫ ПИАРИШЬСЯ! Я НЕ ПИАРЮСЬ, ЭТО ПРОСТО 100% МОЙ ПАПА! У МЕНЯ ВСЕ! #НиколайЦискаридзе #АндрейМалахов #Россия1 #ПервыйКанал #Днк #Отец #Театр #Балет #ШоуБизнес #Артист #Актер #ПустьГоворят #ОльгаБузова #Новости
View this post on Instagram
Папа! ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ БРОСИЛ?? Ведь, совсем недавно я узнал что ты мой родной отец! Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил? Ненавидел? Твою самую главную тайну, к сожалению, никто не знает! Мне не верят, говорят что я пиарюсь 😭😭😭 Таким способом, я хочу чтобы ты нашел меня, узнал про меня! ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ БРОСИЛ? ПОЧЕМУ? 😭😭😭😭 ПРИ ВСТРЕЧЕ ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ОТ ТЕБЯ НА МОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ОТВЕТ! 😭 Я ПЛАЧУ, Я НЕ МОГУ БОЛЬШЕ УЖЕ ТАК ЖИТЬ! ТЫ МЕНЯ КИНУЛ, ТЫ ДАЖЕ НЕ ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ МНОЙ! ПРОШЛО 19 ЛЕТ И ЗА ЭТИ 19 ЛЕТ ТЫ НЕ ПЫТАЛСЯ МЕНЯ НАЙТИ, ТЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЛ И ДО СИХ ПОР ЗНАЕШЬ ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ СЫН! ДА, У МЕНЯ К ТЕБЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ОБИДА, НО НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЭТО, Я ОЧЕНЬ РАД ЧТО У МЕНЯ ОТЕЦ ЕСТЬ! Я БЕЗУМНО РАД ЭТОМУ! #НиколайЦискаридзе #АндрейМалахов #Россия1 #ПервыйКанал #Днк #Отец #Театр #Балет #ШоуБизнес #Артист #Актер #ПустьГоворят #ОльгаБузова #Новости #ТыНеПоверишь #Справедливость #НТВ #НаСамомДеле
19-летний актер требует признать, что он сын Николая Цискаридзе
19-летний Тимур Алекперов уверен, что его отцом является...
Бывший муж Бочкаревой о поведении актрисы: "Давайте, добивайте ее"
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева...
Родные Заворотнюк впервые рассказали о её болезни
Близкие артистки призвали общественность уважать их...
Певица Наташа Королева обнародовала гневное обращение к Зеленскому (2)
Украинская и российская эстрадная певица, актриса и...
TOP новостей
Фермеры говорят, что лопнул пузырь цен на землю: положение как с квартирами 10 лет назад (14)
Литовские фермеры говорят, что после того как в течение...
Оставшийся на посту спикер Сейма Литвы: правящие показали, что являются меньшинством (10)
Оставшийся на посту спикера Викторас Пранцкетис...
Неприятная статистика: Литва снова на неприглядном месте в ЕС (11)
Показатель уровня нищеты в Литве по-прежнему остается...
Со своими деньгами люди так не обращаются: тысячи идут на тетради и экологический кофе
15 000 евро – на тетради с фотографиями и данными о...
"Путь смелости" ждет Венцкене и готовится к выборам: продает офис (4)
После того как Верховный суд США отклонил заявление...