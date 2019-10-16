19-летний актер требует признать, что он сын Николая Цискаридзе

"Почему ты меня бросил? Почему? При встрече хочу слышать от тебя на мой самый главный вопрос ответ! Я плачу, я не могу больше уже так жить!" - пишет в Instagram Тимур. Он даже готов сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить свои утверждения.

По словам Алекперова, его мама азербайджанка, работает в семьях богатых людей, помогая им с детьми и по хозяйству. Жили они всегда бедно, а родительской нежности он никогда не знал - мама относится к нему холодно. Молодой человек рассказал "Комсомольской правде", что с Цискаридзе его мама познакомилась, когда утюжила его сценические костюмы - и Тимур стал плодом недолгой любви.

Помощница Цискаридзе на просьбу издания прокомментировать заявление Алекперова "очень долго смеялась в трубку", сам же артист отказался обсуждать эту тему, бросив короткое: "Нет!"

Интересно, что Тимур зарабатывает тем, что участвует в массовках скандальных телешоу "Прямой эфир", "Пусть говорят", "Мужское и женское" и т.п. В его профиле можно найти совместные снимки с такими же любителями сомнительных ток-шоу Гогеном Солнцевым и Прохором Шаляпиным, есть фото и с телеведущим Андреем Малаховым. В комментариях в социальных сетях люди уже обвинили Тимура, что молодой человек ищет легкий путь к славе за счет знаменитого артиста.