Мы проверили материал и в результате выяснилось, что его авторы пытаются манипулировать читателями. Для того, чтобы убедить читателей и зрителей в существовании таинственного заговора, приводятся тенденциозно подобранные цитаты из доклада "Строим лучше: стабильное, устойчивое восстановление после COVID-19" ("Building back better: A sustainable, resilient recovery after COVID-19") опубликованного на сайте Организации по Общественному Развитию (OECD) и книги “COVID-19: Великая перезагрузка” (COVID-19: The Great Rese).
Комментарий:
В своем материале авторы также ссылаются на журналистское расследование, которое якобы доказывает существование заговора. Автором расследования, опубликованного в информационном бюллетене, по их словам, является французский журналист Эммануэль Ратье. Мы выяснили, что Ратье не может являться автором материала по причине того, что он умер в 2015 году. Сам Эммануэль Ратье во Франции получил известность как ультраправый и сторонник конспирологических теорий, основатель информационного бюллетеня, в котором публиковались и публикуются конспирологические теории и из которого аналитики российского телеканала позаимствовали теорию о захвате власти неким мировым правительством.
Кэролайн Фурест и Фьяметта Веннер, французские исследователи деятельности правых, так охарактеризовали Эммануэля Ратье: "Маньяк заговоров, Ратье, извлекает из существования множества "информаторов" для создания информационного бюллетеня, выходящего раз в два месяца, который состоит из последовательности файлов и сводок о людях, подозреваемых в защите демократии и Французской Республики".
Анастасия Кириленко, известная российская журналистка, которая уже несколько лет живет и работает во Франции, утверждает, что сам сайт и информационный бюллетень, из которого черпали свои откровения авторы статьи о всемирном заговоре, являются сторонниками и распространителями конспирологических теорий. Слова Кириленко подтверждает публикация французского сайта Conspiracy Watch, который занимается расследованием конспирологических теорий.
О несуществующем заговоре международных элит, который выдумали сторонники конспирологических теорий (и который распространяют журналисты российского телеканала – Ред.), писали наши коллеги из BBC:
"В безосновательной теории заговора, известной как "Великая перезагрузка", утверждается, что группа мировых лидеров организовала пандемию, чтобы взять под контроль глобальную экономику. Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием "Великая перезагрузка", разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления ВЭФ был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует тайную клику мировых лидеров".
Эксперты из EUvsDisinfo - проекта Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской Службы Внешних Связей - отмечают, что теории заговора вокруг вируса все сильнее набирают обороты, а прокремлевские СМИ подливают масла в огонь. Ниже приводим цитату из материала экспертов из UvsDisinfo:
"Главные архитекторы теорий заговора часто движимы корыстными мотивами, например, жаждой прибыли или признания, большинство последователей – лишь жертвы обмана, они способствуют распространению этих теорий заговоров из искренних заблуждений. В этом и заключается разница между ложной информацией и дезинформацией, и вторая куда более достойна осуждения, ведь она умышленно паразитирует на страхах и слабостях людей. Поэтому совсем неудивительно, что волна теорий заговора вокруг коронавируса естественна для кремлевской дезинформационной машины, у которой богатый послужной список в продвижении теорий заговора по широкому кругу вопросов (Сорос, “глобальные элиты”, провокации Запада…список на этом не заканчивается).
Прокремлевские СМИ распространяли теории заговора и касательно коронавируса с самого начала вспышки: в первом случае по этой теме, зарегистрированном нами 22 января, утверждается, что коронавирус был "скорее всего разработан в биолабораториях НАТО". Немаловажно, что происхождение этой теории заговора в связанных с Кремлем СМИ подтверждено компанией по аналитической обработке данных "Semantic Visions", которая нашла самое первое упоминание того, что COVID-19 – биологическое оружие, разработанное в США, 20 января на ресурсе tvzvezda.ru, федеральном СМИ, находящемся в ведении Министерства обороны России”.
В заключении стоит отметить, что ни публикация российского телеканала, ни публикация информационного бюллетеня из Франции не могут использоваться в качестве доказательства существования какого-либо заговора, хотя бы потому, что не содержат ровным счетом никаких доказательств, кроме придуманных самими авторами.
Источники:
- Путин наградил генерала Леонида Решетникова
- Доклад “Строим лучше: cтабильное, устойчивое восстановление после COVID-19”
- COVID-19: Великая перезагрузка
- “Теория пандемии коронавируса “Великая перезагрузка” и ложное заявление о вакцине опровергнуты“
- Un “Institut Emmanuel Ratier” a ouvert ses portes dans l’Indre
- Дезинформация о коронавирусе: стрельба наугад в надежде попасть в цель
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