Основные тезисы видео:

1). В ходе опытов было установлено, что сети 5G инициируют уничтожение животных и насекомых.

По словам автора видео, в результате запуска вышки с ретранслятором 5G в Голландии около места, где расположена вышка, вымерло несколько сотен скворцов. На фермах в районах, где были испытаны вышки с ретрансляторами 5G, коровы очень странно реагировали на их включение и поддались панике, поэтому испытания властям пришлось прекратить. Швейцарская организация Pro nature выяснила, что опасное излучение повышает температуру тела пчел и это становится фатальным для них и других видов насекомых;

2) Сеть 5G использует частоты, влияющие на потовые протоки и внутренние органы человека;

3) Излучение 5G ускоряет старение организма, меняет цепочку ДНК и оказывает негативное влияние на возможность зрелого организма производить потомство. Это, по словам авторов видео, подтверждают слова и исследования Мартина Полла, заслуженного профессор в области биохимии университета штата Вашингтона;

4) Импульсная волна гораздо опаснее непрерывной – умные счетчики электрической энергии излучают непрерывные волны, что негативно сказывается на здоровье людей;

5) 5G прошивает живой организм насквозь – электромагнитные поля проникают через тело человека, оказывая негативное воздействие на мозг;

6) Система 5G аналогична действию СВЧ-пушек, которые применяют для разгона демонстрантов;

7) Излучение сети 5G вызывает мутации, которые унаследуют следующие поколения, и провоцирует рост онкологических заболеваний;

8) Страховые компании бойкотируют 5G;

9) Спутниковый интернет: спутники SpaceX, компании, которая принадлежит Илону Маску, будут раздавать глобальный интернет 5G, на самом деле - облучать население Земли;

10) Глобальное электронное рабство: 5G нужна для того, чтобы создать интернет умных вещей – умная пыль непонятного назначения от непонятных производителей, создание нано роботов, чипы для контроля живых клеток, создание информационных сетей в живых организмах – таким образом человечество будет под контролем банкиров и тех, кто стоит за банкирами.

Старые конспирологические сказки на новый лад: всему виной сети 5G © Ekrano nuotr.





Комментарий:

1) В самом начале видео его создатели рекламируют и предлагают купить некие устройства, которые должны защищать от вредоносного излучения сотовых сетей 4G и 5G, микроволновок, компьютеров и телевизоров. Нет никаких сведений ни о сертификации самих устройств, ни о том, кто их производитель. Также нет информации о том, какое влияние на здоровье людей может оказать их использование.

2) Энергия 5G-волн не является достаточно мощной, чтобы повлиять на иммунитет человека или сделать его более уязвимым к новому коронавирусу. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц.

3) Такие эксперты, как Кеннет Фостер, профессор биоинженерии в Университете Пенсильвании, который изучает влияние радиочастотной энергии на здоровье на протяжении почти 50 лет, говорят, что Мартин Полл (профессор на исследования которого ссылаются авторы видео – Ред.) и другие активисты 5G извлекали результаты из исследований, подтверждающих их взгляды, игнорируя при этом другие исследования, которые противоречат или не находят связи между излучением мобильных телефонов и опасностью для здоровья.

4) Очередной эксперт, на которого ссылаются авторы видео, - это Марк Стил, сторонник конспирологических теорий из Великобритании. Свою известность в последнее время приобрел благодаря тому, что высказывался в пользу искусственного происхождения коронавируса.

5) Расследование журналистов газеты The New York Times в 2019 году выяснило, что за распространением новостей о вреде сетей 5G в США стоит американская редакция финансируемого Россией телеканала Russia Today. Одновременно с распространением информации об опасности сетей 5G в западных странах Россия активно развивает использование технологий 5G на своей территории.

6) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило технический отчет, основанный на исследованиях, опубликованных в период с 2008 по 2018 год, а также на национальных тенденциях заболеваемости раком. В отчете сделан вывод: "Основываясь на исследованиях, которые подробно описаны в этом отчете, недостаточно доказательств, подтверждающих причинную связь между воздействием радиочастотного излучения (RFR) и [образованием опухоли]".

7) По словам профессора клеточной биологии Академии Стремстад (Швеция) Матса-Олофа Метсона, неионизирующее электромагнитное излучение, которое используется в 5G-связи, не переносит количество энергии, достаточное для изменения структуры биомолекул. По словам ученого, чтобы оказать влияние на здоровье человека, в том числе и на гемоглобин, уровни излучения должны быть "в разы выше, чем те, которые используются для связи". Во-вторых, уверяет Метсон, глубина проникновения электромагнитных волн уменьшается пропорционально их частотам. Глубина проникновения 5G-волн составляет менее 1 мм. "Проникновение в кровь и, следовательно, прямое взаимодействие с гемоглобином в красных кровяных тельцах, нереально", — резюмировал профессор Метсон.

8) Электромагнитные поля, использующиеся для мобильной связи, действительно могут оказывать минимальное тепловое воздействие на живые организмы в пределах своего диапазона. Тем не менее, нет никаких доказательств вредного воздействия излучения, если его уровень ниже установленных пределов. Мощность 5G, как и других видов мобильной связи и интернета, ничтожно мала, она не способна существенно нагревать ткани человека, деревьев, животных или насекомых. В этом плане даже воздействие солнца гораздо опаснее для человека или животных, чем действие вышек сотовой связи.

9) В Голландии, в Гааге, не было никаких тестов системы 5G в период, когда происходили смерти птиц. Причиной смерти животных стало отравление.

10) Наши коллеги из stopfake.org и voxukraine.org проверяли похожие новости о вреде сетей 5G, ниже одна из цитат из их публикаций:

"В отчете Международной комиссии по защите от ионизирующего излучения отмечается, что при соблюдении рекомендаций и стандартов, установленных комиссией, радиочастотные электромагнитные волны, которые используются в технологии 5G, не оказывают существенного влияния на здоровье человека, кроме незначительного повышения температуры кожи. По мнению комиссии, это повышение не несет угрозы здоровью человека при существующих уровнях излучения. Исследователи не обнаружили любых иных последствий".

11) Предположение о том, что сети 5G будут использоваться для управления нанороботами, также лишено основания. Уровень нынешних технологических достижений человечества не является достаточным для создания и использования подобных, более чем сомнительных с этической точки зрения технологий.

Источники:

