Всемирное правительство строит жуткие планы по тотальному зомбированию человечества, а коронавирус – это инструмент для достижения этих целей. Целый набор из надуманных теорий заговора о коронавирусе распространяет экс-журналист, ныне блоггер из Эстонии.





Тезисы экс-журналиста из Эстонии:

1) Существует всемирное мировое правительство;

2) Мировое правительство стоит за созданием коронавируса и последующей пандемией COVID-19;

3) Цели искусственно созданной пандемии – чипирование человечества, тотальная слежка и зомбирование;

4) Блогер ссылается на якобы официальные документы – ООН, ВОЗ, МВФ, фонд Билла и Мелинды Гейтс, книгу Клауса Шваба “COVID-19: великая перезагрузка”;

5) Великая перезагрузка человечества, согласно планам мирового правительства, которые стали известны блогеру из Эстонии, должна произойти до 2030 года;

6) Блогер призывает все человечество проснуться и идти путем просветления, добра и бороться с системой зла.

“Просветленный” блогер из Эстонии разоблачает планы «мирового правительства» © Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

1) Сообщения о существовании мирового правительства, искусственном происхождении пандемии COVID-19, созданной для чипирования человечества, тотальной слежки и зомбирования, которые якобы подтверждают документы ООН, ВОЗ, МВФ, фонда Билла и Мелинды Гейтс, книга Клауса Шваба “COVID-19: великая перезагрузка”, – активно распространяет ультраконсервативный российский телеканал Tsargrad.tv. Мы писали об этом совсем недавно в материале - Теории заговоров, которые распространяют защитники традиционных ценностей из России.

Очевидно, что блогер из Эстонии вдохновляется такими же или подобными материалами.

2) Доказательств - официальных документов ООН, ВОЗ, МВФ, фонда Билла и Мелинды Гейтс, на которые ссылается блогер и экс-журналист из Эстонии, не существует. Сторонники конспирологических теорий пытаются выдать за таковые: доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - “Строим лучше: стабильное, устойчивое восстановление после COVID-19”, и “Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года” – автором, которых является ООН.

Анализ как доклада ОЭСР, так и Целей в области устойчивого развития ООН, демонстрирует, что ни одна из организаций не ставит перед собой задачи установления тотального контроля над человечеством при помощи его чипирования. Приводим ниже список Целей устойчивого развития.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

1) Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах;

2) Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;

3) Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

4) Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;

5) Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек;

6) Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех;

7) Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

8) Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех;

9) Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций;

10) Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними;

11) Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов;

12) Обеспечение рациональных моделей потребления и производства;

13) Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

14) Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

15) Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия;

16) Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях;

17) Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

3) О несуществующем заговоре международных элит, который выдумали сторонники конспирологических теорий (и который распространяют журналисты российского телеканала – Ред.), писали наши коллеги из BBC: “В безосновательной теории заговора, известной как "Великая перезагрузка", утверждается, что группа мировых лидеров организовала пандемию, чтобы взять под контроль глобальную экономику. Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием “Великая перезагрузка”, разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления ВЭФ был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует тайную клику мировых лидеров”.

4) Приводим фрагмент интервью Клауса Шваба (основателя и исполнительного председателя Всемирного экономического форума) для Euronews:

Euronews: “Когда вы смотрите на происходящее в мире, какое первое слово приходит вам на ум?”

Клаус Шваб: “Слово “перезагрузка” кажется мне уместным, потому что мы все еще боремся с вирусом, но к нам возвращается оптимизм после объявления о прогрессе в разработке вакцин.

Теперь мы должны подумать о том, как структурировать, спроектировать нашу жизнь в период после пандемии. И здесь опять подойдет “перезагрузка", ведь нам ясно – к старой норме возврата не будет. Нужно воспользоваться этой возможностью (как это сделали наши родители, бабушки и дедушки после Второй мировой войны), нужно серьезно проанализировать, что пошло не так и что мы могли бы улучшить”.

Euronews: “Какие приоритеты вы определяете для перезагрузки?”

Клаус Шваб: “Выделю три приоритетных направления. Первое – сделать мир более устойчивым, потому что нам определенно придется столкнуться с другими сюрпризами, с черными лебедями в экономике, может быть, с разными видами вирусов. Второе – мы должны сделать мир более инклюзивным, более справедливым, потому что мы увидели, что добились неустойчивости, увидели, что целые пласты общества чувствовали себя в кризис брошенными. И, наконец, мы должны сделать мир намного экологичнее, сфокусировать наши усилия на процессе декарбониазции. Это необходимо, чтобы избежать крупной катастрофы в будущем, ее первые признаки мы наблюдаем уже сегодня”.

5) Также мы призываем с осторожностью относится к чересчур настойчивым призывам к просветлению, хотя бы потому, что благодаря подобным призывам можно оказаться в секте со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.