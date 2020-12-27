Тезисы видео:

1) Вакцина от коронавируса может изменить ДНК получивших прививку;

2) Эксперт, доктор Кэрри Мадей (Carrie Madej – Ред.) утверждает, что она работала с вакцинами с 20 лет, тогда как на самом деле по профессии она остеопат;

3) Кэрри Мадей указывает на то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс поддерживает компанию Moderna, производителя одной из вакцин от коронавируса. Затем упоминает о том, что у компании Moderna нет опыта в разработке вакцин и в испытаниях принимали участие всего 45 человек, у которых обнаружилось 100% побочных эффектов;

4) Вакцина наносит на тело человека штрих-код, так называемое клеймо;

5) Вакцина вводит в организм человека нанороботов, которые смогут собирать информацию о том, чем занимается и что чувствует человек. Таким образом вакцина подключает человека к искусственному интеллекту для того, чтобы взять человечество под полный контроль;

6) Билл Гейтс, у которого нет медицинского образования, диктует ВОЗ, что делать и что не делать. По словам Соренсена, Билл Гейтс известен деструкцией, причиненной миру вакцинами;

“Пророк” из Бельгии распускает слухи о вакцине от COVID-19 © Ekrano nuotr.





7) Автор видео цитирует немецкого журналиста Удо Ульфкотте, который говорит о том, что ЦРУ США в последние десятилетия системно занимается вербовкой и подкупом журналистов ведущих мировых изданий, заставляя их писать в проамериканском и антироссийском ключе, и что он сам занимался подобной деятельностью;

8) Соренсен утверждает, что, согласно данным исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США, есть связь между вакцинами и аутизмом у детей;

9) Соренсен ссылается на факты из фильма “Вакцинированные“ (псевдодокументальный рассказ об “открытии” доктора Эндрю Вейкфильда), которые доказывают, что вакцины провоцируют появление и развитие у детей аутизма;

10) Соренсен ссылается на Майка Адамса, поставщика диетических добавок, известного под прозвищем “Рейнджер здоровья”, и его сайт Natural News – он говорит о смертельной опасности вакцинирования;

11) В видео говорится об эффективности гидроксихлорохина в лечении коронавируса.

“Пророк” из Бельгии распускает слухи о вакцине от COVID-19 © Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

1) Цитата из материала наших коллег из BBC:

Видео остеопата Кэрри Мадей, содержащее неточные утверждения об испытаниях вакцины против коронавируса, оказалось популярным в социальных сетях. В своем видео Кэрри Мадей делает ложное заявление о том, что вакцины изменят ДНК реципиентов (которая несет генетическую информацию). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по всему миру проходят клинические испытания 25 различных вакцин-кандидатов, но ни одна из них не изменяет ДНК человека, и они не содержат технологии, связывающей людей с интерфейсом искусственного интеллекта.

Все вакцины созданы для того, чтобы вызывать иммунный ответ, обучая наш организм распознавать вирус и бороться с ним. Кэрри Мадей делает ряд других ложных заявлений, в том числе о том, что испытания вакцины “не следуют никакому разумному научному протоколу, чтобы убедиться, что это безопасно”.

“Новые вакцины проходят тщательную проверку на безопасность, прежде чем их можно будет рекомендовать для широкого использования”, — говорит Мишель Робертс, онлайн-редактор службы здравоохранения BBC;

2) Удо Ульфкотте, на которого ссылается Дэвид Соренсен, приобрел свою известность из-за приверженности конспирологическим теориям;

3) Соренсен приводит вырванные из контекста слова экспертов ВОЗ, чтобы создать впечатление о смертельной опасности вакцинирования;

4) Наши коллеги из издания voxukraine.org отметили, что “ученые еще до создания фильма “Вакцинированные“ обнаружили, что показанная в фильме связь между вакциной и аутизмом — ошибочная. А журнал Lancet, где публиковался Вейкфильд, отозвал статью в 2010 году, указав на пробелы в объяснении”;

5) Автор видео в доказательство зловещих планов Билла Гейтса по уничтожению детей при помощи вакцинирования приводит вырванную из контекста цитату из видео выступления Гейтса в 2015 году в Брюсселе. На самом же деле, Гейтс в своем интервью говорил о генетически созданных организмах, и его цитата является аналогией, а не прямым или косвенным свидетельством;

6) Нам бы хотелось отметить, что Майк Адамс и его сайт (Natural News), на которого, как эксперта, ссылается Дэвид Соренсен, несут ответственность за распространение дезинформации в области медицины в течение ряда лет. Вот цитата из материала наших коллег из nbcnews: “Давно было пора”, - сказал Дэвид Горски (комментируя удаление Фейсбуком страницы издания Адамса – Ред.), онколог из Государственного университета Уэйна, который пишет о дезинформации в сфере здоровья и псевдонауке на веб-сайте Science Based Medicine. “Natural News и Майк Адамс так же вредны для общественного обсуждения науки, медицины и политики, как Алекс Джонс, на которого он очень похож”;

7) ВОЗ сообщает: “Как данные, полученные в исследовании «Solidarity» (включая данные исследования “Discovery” во Франции), так и недавно объявленные результаты исследования “Recovery” в Соединенном Королевстве указывают на то, что применение гидроксихлорохина не приводит к сокращению смертности среди пациентов с COVID-19 по сравнению со стандартом оказания помощи”;

8) BBC: "Авторитетный научный журнал Science указывает, что в случае американской вакцины у большинства людей не было серьезных побочных эффектов, которые бы мешали им заниматься повседневными делами. Менее чем у 2% получивших вакцины Pfizer и Moderna температура повысилась до 39-40 градусов”;

9) Многочисленные чудеса исцеления страждущих, которые якобы совершил Дэвид Соренсен, не подтверждает ни католическая, ни православная церковь. Также нам не удалось найти никаких сведений о том, что Соренсен, благодаря совершенным им чудесам, был причислен к лику святых либо блаженных. Более того, нам бы хотелось особо отметить, что заявления г-на Соренсена похожи на попытку создания секты, а членство в секте, в свою очередь, может закончиться тяжелыми психическими травмами.