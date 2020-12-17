Тезисы видео:

1) Выборы в США были фальсифицированы, Джо Байден на выборах победил благодаря помощи и заговору со стороны крупных технологических компаний;

2) Ссылается на слова Джастин Трюдо, премьер-министра Канады, который якобы призывает готовиться к последующей фазе перехода мира к четвертой технологической революции;

3) Леон Вайнстайн ссылается на Клауса Шваба, основателя форума в Давосе, который, по его словам, анонсировал план «Великой перезагрузки»;

4) По словам Вайнстайна, после того, как разразилась пандемия COVID-19, Шваб заявил что она предоставила уникальную, но очень кратковременную возможность изменить мироустройство. COVID-19 создал для мировых лидеров такую возможность, какой мы не имели в прошлом. Эта возможность – переделать отношения между людьми, переделать здоровье, благосостояние жителей Земли и здоровье планеты.

5) По словам Вайнстайна, заявления мировых лидеров, сторонников глобализации, включают в себя знаковые слова, некие слова-ключи, которые трудно понять неглобалистам;

6) Глобалисты, как утверждает Вайнстайн, планируют перевести человечество на нет-зеро (ноль выбросов) к 2035 году. Более того, по словам политолога, сторонники глобализации собираются уничтожить всю добычу газа, нефти и угля и перевести мир на энергию природы;

2) Балансирование вложений – элита, правительства будут диктовать жителям планеты, куда можно вкладывать деньги, а куда нет;

3) Автор заявляет, что глобалисты собираются уничтожить коров, потому что эти животные испускают метан, портят атмосферу, климат, кроме того, красное мясо для человека вредно. Также, по мнению Вайнстайна, глобалисты готовятся ввести запрет на курение. Но вот марихуану запрещать, как утверждает политолог, глобалисты запрещать не собираются;

4) Для того, чтобы решить проблему нищих и «убогих», сторонники глобализации, по мнению Вайнстайна, увеличат до 90 процентов налоги для богатых и среднего класса. На эти меры мировая элита пойдет для того, чтобы добиться, чтобы богатый и средний класс приняли по распределению в своих квартиры или дома нищих и убогих. Таким образом как утверждает Вайнстайн, глобалисты решат проблему нищих, бездомных и убогих;

5) В зажиточных кварталах будут выделяться земли для постройки многоквартирных домов для бедноты и асоциальных личностей;

6) Вайнстайн утверждает, что СМИ и Голливуду поручили задание начиная с 2021 года сделать модным сидение дома, не перемещаться на дальние расстояния, не летать самолетами и начать перезагрузку умов человечества;

7) К 2030 году сторонники глобализации будут строить общество, где человек не будет обременен никаким имуществом, поэтому и счастлив. “Вы будете арендовать все, что вам нужно, и ничем не будете владеть”, - заявляет Вайнстайн. Кому будет принадлежать все, что мы будем арендовать? “Какая-то группа людей будет за нас владеть всем тем, что мы арендуем. Фактически, это самый обыкновенный фашизм”, - продолжает Вайнстайн.

8) У тех, кто будет несогласен попрощаться со своим имуществом, его будут пробовать отнять и перевоспитывать по схеме итальянского или немецкого фашизма. Так сказать неофашизм;

9) Человечество должно будет жить так, как скажут новые властители мира, – международные транскорпорации и высшее чиновничество;

10) Цель глобалистов к 2030 году - разорить весь малый бизнес США, приучить людей сидеть дома, приучить к зависимости от подачек от государства, а затем предложить отказаться от имущества в пользу аренды и защиты со стороны государства и транснациональных государств;

11) Америка возглавит поход в тысячелетний Рейх, где исполнится мечта Маркса и Энгельса.

Конспирологические теории устами политолога © Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

В течении всего своего видеообращения Леон Вайнстайн ссылается на публикации и документы разных источников, которые, по его словам, находятся в публичном доступе, но ни одной ссылки на такой материал он не приводит: предлагает своим читателям, зрителям и слушателям либо поверить ему на слово, либо найти все самостоятельно.

1) Заявления Дональда Трампа и его команды о фальсификациях во время выборов не подтвердились. Об этом, например писали наши коллеги из BBC: Трамп заявляет о фальсификациях на выборах. Мы проверили пять его претензий (и они не подтвердились).

2) Новую волну конспирологических теорий вызвало видео премьер-министра Канады Джастина Трюдо на заседании ООН, в котором говорится, что пандемия дает возможность “перезагрузки”. Это вызвало новые заявления от людей внутри Канады и за ее пределами о том, что мировые лидеры использует пандемию для внедрения ряда разрушительных социалистических и экологических политик. Отвечая на вопрос о теориях заговора, в конце недели г-н Трюдо сказал: “Я думаю, что мы живем во время беспокойства, когда люди ищут причины происходящего с ними... многие люди становятся жертвами дезинформации”. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует деятельность тайной клики мировых лидеров (“Теория пандемии коронавируса “Великая перезагрузка” и ложное заявление о вакцине опровергнуты“).

3) В своих разоблачениях интриг мировой элиты Леон Вайнстайн указывает на деятельность Всемирного экономического форума и его основателя и исполнительного председателя профессора Клауса Шваба. Профессор Клаус Шваб действительно говорил о великой перезагрузке. Вот цитата из его интервью Euronews:

Euronews: „Когда вы смотрите на происходящее в мире, какое первое слово приходит вам на ум?”

Клаус Шваб: „Слово "перезагрузка” кажется мне уместным, потому что мы все еще боремся с вирусом, но к нам возвращается оптимизм после объявления о прогрессе в разработке вакцин.

Теперь мы должны подумать о том, как структурировать, спроектировать нашу жизнь в период после пандемии. И здесь опять подойдет „перезагрузка”, ведь нам ясно - к старой норме возврата не будет. Нужно воспользоваться этой возможностью (как это сделали наши родители, бабушки и дедушки после Второй мировой войны), нужно серьезно проанализировать, что пошло не так и что мы могли бы улучшить”.

Euronews: „Какие приоритеты вы определяете для перезагрузки?”

Клаус Шваб: „Выделю три приоритетных направления. Первое - сделать мир более устойчивым, потому что нам определенно придется столкнуться с другими сюрпризами, с черными лебедями в экономике, может быть, с разными видами вирусов. Второе - мы должны сделать мир более инклюзивным, более справедливым, потому что мы увидели, что добились неустойчивости, увидели, что целые пласты общества чувствовали себя в кризис брошенными. И, наконец, мы должны сделать мир намного экологичнее, сфокусировать наши усилия на процессе декарбониазции. Это необходимо, чтобы избежать крупной катастрофы в будущем, ее первые признаки мы наблюдаем уже сегодня”.

4) Политолог Леон Вайнстайн более чем вольно трактует и интерпретирует в качестве конспирологических теорий «Цели устойчивого развития ООН и доклад организации OECD» (доклад Организации экономического сотрудничества и развития). Отметим, что ни одна из этих организаций не ставит перед собой в качестве цели ни достижение всемирного господства, ни глобальное переформатирование человечества, и, например не планирует заставить курильщиков отказаться от курения, как это постулирует Леон Вайнстайн.

5) Практически все остальные заявления автора видео озвучивают его личную точку зрения и являются его собственной интерпретацией мировых событий.