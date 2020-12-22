Основные тезисы видео:

* Дети умирают из-за ношения масок;

* Необходимо сопротивляться вакцинации, так как от вакцин возникают опасные побочные эффекты;

* Вакцины представляют смертельную опасность;

* Врачи проводят в больницах эксперименты над больными коронавирусом;

Фельдшер из Латвии стала рупором распространения дезинформации о коронавирусе © Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

ВОЗ: Длительное ношение медицинских масок (медицинские (хирургические) маски – плоские или плиссированные маски, которые фиксируются на голове с помощью завязок или ушных петель.) в случае их правильного использования НЕ ПРИВОДИТ к интоксикации углекислым газом или кислородной недостаточности. Продолжительное ношение медицинской маски может вызывать дискомфорт. Необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и достаточно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать. Одноразовые маски не следует использовать повторно и необходимо менять, как только они становятся влажными.

Дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски. Данная рекомендация сформулирована исходя из соображений безопасности, с учетом общих интересов ребенка, а также способности детей соблюдать правила ношения масок при минимальной помощи со стороны.

Фейки о том, что дети умирают из-за ношения масок, неоднократно опровергали наши коллеги из stopfake.org. Им удалось выяснить, что одним из источников распространения ложной информации о смертях детей из-за ношения масок является немецкий врач-отоларинголог Бодо Шиффман. Однако Шиффман в своих сообщения хотя и говорит об умерших детях, но не приводит никаких фактов в качестве подтверждения, предлагает верить ему на слово. Цитируем фрагмент из публикации наших коллег: “По поводу возможного отравления детей углекислым газом вследствие ношения маски, генеральный секретарь Немецкого общества детской и юношеской медицины Буркхард Родек утверждает, что маски не являются газонепроницаемыми, они могут задерживать только капли. Соответственно, циркуляция кислорода и углекислого газа происходит как обычно. «Только те, кто склонен к паническим атакам во время ношения маски, могут ощущать некоторые неприятные симптомы. Но это относится лишь к небольшому количеству людей», — подытоживает Родек”.

Что же касается заявлений Марины Корнатовской об опасности вакцин от коронавируса, то они являются полностью безосновательными. Существует ряд вакцин-кандидатов от COVID-19, но на данный момент эксперты знают больше всего о вакцинах Pfizer и Moderna.

“Безопасность этих вакцин очень тщательно изучается в ходе испытаний первой фазы, второй фазы и, совсем недавно, крупных испытаний третьей фазы, в ходе которых десятки тысяч участников исследования получили эти вакцины”, — сказал Уильям Мосс, исполнительный директор Международного центра доступа к вакцинам при Школе общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса. По словам Мосса, краткосрочные побочные эффекты, которые испытывали некоторые люди во время испытаний вакцины, соответствуют тому, что обычно наблюдается после плановой вакцинации, и эти проблемы проявились только у 5-15% участников. Эпидемиолог из Стэнфордского университета Ивонна Мальдонадо утверждает, что, “большинство вакцин вызывают незначительные побочные эффекты. По сути, это иммунная и воспалительная реакции организма на вакцину”.

О более детальном исследовании о том, какие побочные явления могут появиться в результате вакцинации, писали наши коллеги из русской службы BBC: “Они существуют, как и у других вакцин. Ни одно лекарственное средство не обходится без побочных эффектов. Это не значит, что все они или хотя бы один проявится у каждого пациента. Это значит, что побочные эффекты возможны и считаются нормальной реакцией. Чаще всего это краткосрочные легкие или умеренные реакции, которые проходят без серьезных осложнений. Это, например, боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, озноб, повышение температуры тела, ощущение усталости. Как правило, все эти побочные эффекты проходят в течение пары дней. Правда, некоторые из них могут повлиять на способность выполнять ежедневные задачи, предупреждает Центр контроля и профилактики заболеваний США. Но неприятные ощущения должны полностью пройти через несколько дней”.

И, наконец, врачи не проводят никаких экспериментов над больными коронавирусом, хотя бы по такой простой причине, что эксперименты на пациентах запрещены. Больница, в которой работает фельдшер Марина, опубликовала в социальных сетях опровержение ее заявлений.

Также нам хотелось бы отметить, что дезинформация, которую распространила Марина Корнатовская, вызвала настолько большой резонанс в обществе, что пришлось вмешаться Отделу борьбы с киберпреступлениями Государственной полиции Латвии. В результате Марина была задержана сотрудниками полиции. Видео задержания Корнатовской также распространяется в социальных сетях. Вот, как задержание Кортановской прокомментировал Дмитрий Хоменко, глава Отдела по борьбе с киберпреступлениями: “Надо понимать, что свобода слова — это не вседозволенность. И полиция пресекает такие действия, когда люди перешагивают черту и их вседозволенность нарушает статьи закона”.