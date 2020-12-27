Тезисы материала:

1) Страны Запада хотят переписать историю Второй мировой, потому что помнят, на чьей стороне они воевали;

2) “На СССР в 1941-м напала не только Германия, но и все ее европейские пособники. Если хотите, гитлеровский Евросоюз. Лишь 5 стран Европы официально не участвовали тогда в походе на восток: Швеция, Швейцария, Португалия, Турция и Испания (с большой оговоркой, ибо испанская добровольческая «Голубая дивизия» все же воевала с Красной армией, но была много раз бита и в 1943-м расформирована). А остальная Европа двинула свои полчища либо технику в общем строю с фюрером”;

Фейк: во второй мировой войне виноват “гитлеровский” Евросоюз © Ekrano nuotr.





Комментарий экспертов:

Даниель Боцковски (Польша, университет в Белостоке, историк и эксперт по безопасности).

Утверждение, что в 1941 году на СССР напали не только Швеция, Швейцария, Португалия, Турция и Испания – ложь. Заканчивая свой материал, автор пишет, что Испания, Швеция и Швейцария усилили Третий рейх с помощью 50 000 волонтеров. На самом же деле, в 1941 году в нападении на СССР участвовали войска Румынии, Венгрии, Италии, Словакии и Хорватии.

Войска Финляндии также действовали против СССР, но в принципе они действовали только для того, чтобы вернуть себе земли, захваченные СССР во время Зимней войны 1939/1940 годов. Это было так называемое продолжение советско-финской войны, в которой со стороны Финляндии в боевых действиях участвовало около 450 тыс. человек. Финляндия решила поддержать Третий рейх, потому что вскоре после начала германо-советской войны авиация СССР произвела массовые бомбардировки своего все еще нейтрального соседа. Финны вышли к линии Мангейма и, несмотря на давление со стороны Германии, не вели боевых действий в направлении Ленинграда, что в какой-то степени и сделало возможным снабжение осажденного города через “дорогу жизни”, проложенную через замерзшее Ладожское озеро.

В случае с остальными странами, и речи не идет о их “совместной борьбе” вместе с Германией против СССР, потому что это были страны, завоеванные и оккупированные Третьим рейхом, и отчаянные попытки нацистов набрать добровольцев для боевых действий на Восточном фронте часто терпели неудачу.

Перечисление “подразделений СС” без указания момента их формирования, реальной численности и зоны действия является преднамеренной дезинформацией. Так, например, Гуральский добровольческий легион СС, якобы сформированный в Польшей, официально называвшийся Goralische Freiwilligen Waffen SS Legion, должен был состоять из 10 тысяч солдат, но в 1942 г. под давлением в него вступило всего лишь 300 человек, из которых к военной службе были годными только 200. Большинство из рекрутов дезертировало еще на этапе обучения и формирования. Осталось от 6 до 15 человек, призванных в Ваффен-СС. И вот это авторы материала пытаются представить как отборную дивизию СС, принимавшую участие в войне на стороне нацистской Германии.

Инфографика, которая демонстрирует, какое количество вооруженных сил “союзники Гитлера” выставили против СССР, также является манипуляцией. Любой историк поймет, что те, кто отвечали за создание инфографики, добавили к ней завоеванные и аннексированные Третьим Рейхом страны (Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию). В результате у читателя складывается впечатление, что Польша, Чехословакия и Франция снабжали Третий рейх военной техникой. В случае с Польшей предполагалось, например, 130 самолетов. Если следовать этой логике, то Польша, видимо, также предоставила СССР оружие для борьбы с Третьим рейхом, так как половина страны была оккупирована Советской армией осенью 1939 года.

Этот материал является превосходным доказательством того, что для Кремля даже самые очевидные исторические факты не имеют значения. Тем более, чем дальше от Второй мировой войны, тем больше обостряется борьба в области исторической политики. И если кто-то хочет переписать историю Второй мировой войны, то окажется, что героический Советский Союз защищал себя не только Третьим германским рейхом, но - как утверждается в статье – и “гитлеровским” Европейским союзом. Само сопоставление покоренной и оккупированной Германией Европы с современной экономической и политической структурой 27 независимых и суверенных государств – это прямая манипуляция, направленная на приравнивание ЕС к нацистской Германии, смертельному врагу СССР с 1941 года.

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Ярослав Волконовски (историк, Литва).

В статье представлена односторонняя и неполная информация о якобы “участии нацистских войск Европейского Союза” во Второй мировой войне против СССР с указанием 22 национальных дивизий (легионов) СС, в том числе нескольких польских горских легионов. Goralischer Freiwilligen Waffen SS Legion в планах немецких оккупационных властей должен был стать добровольческим отрядом Waffen-SS, состоящим из членов гораленволка. В итоге предполагалось набрать 10 тысяч. Набор солдат начался в июне 1942 года, но, несмотря на сильное давление и массовую пропаганду, только 300 добровольцев пополнили ряды формирования. Многочисленные дезертирства привели к тому, что обучение прошли всего десяток, некоторых из которых приняли в ряды Ваффен-СС, а остальных отправили на принудительные работы в Германию. “Количество” солдат в этом легионе сегодня оценивается от 6 до 15 человек.

Именно СССР вместе с Третьим рейхом 23 августа 1939 года подписал мирный договор, в который вошел секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа о разделе Европы между СССР и Германией. 1 сентября 1939 года Третий рейх вторгся в Польшу, а 17 сентября 1939 года, согласно секретному протоколу, СССР вторгся в Польшу, захватив половину территории страны – так СССР способствовал началу Второй мировой войны. Польский солдат сражался как с немецкими, так и с советскими захватчиками. Сегодня из-за отсутствия доступа к советским архивам невозможно проанализировать планы и приготовления Советской армии к своему немецкому союзнику, но действия Третьего Рейха и СССР в период с ноября 1939 по июнь 1941 года очень похожи - аннексия стран Балтии, война с Финляндией, аннексия части Румынии из с одной стороны, а с другой – войны с Францией, Данией, Норвегией и Великобританией.

Переломным моментом во Второй мировой войне стало подписание 14 августа 1941 г. У. Черчиллем и Ф. Д. Рузвельтом Атлантической хартии, на основе которой 24 октября 1941 г. на международной конференции в Лондоне 13 стран сформировали антинацистскую коалицию, в которую вошли США, Великобритания, Польша, СССР, Австралия, Бельгия, Чехословакия, Греция, Голландия, Индия, Югославия, Канада, Норвегия, Южноафриканский союз. Большинство европейских стран уже находились под немецкой оккупацией, но правительства этих стран в изгнании представляли эти страны.

Второй вехой в поражении Третьего рейха стала Декларация Организации Объединенных Наций, подписанная в Вашингтоне 26 странами 01.01.1942: Соединенными Штатами Америки, Великобританией, СССР, Китаем, Австрией, Бельгией, Канадой, Коста-Рикой, Кубой, Чехословакией, Доминиканской Республикой, Сальвадором, Грецией, Гватемалой, Гаити, Гондурасом, Индией, Люксембургом, Нидерландами, Новой Зеландией, Норвегией, Панамой, Польшей, Южной Африкой, Югославией. В декларации упоминается программа принципов и целей, содержащихся в Атлантической хартии. Каждое правительство стремится использовать все свои военные и экономические ресурсы против Оси (Берлин-Рим-Токио) и их партнеров. Каждое правительство обязалось сотрудничать с правительствами, подписавшими эту декларацию, и не заключать отдельное прекращение огня или мир с противником (Третий рейх, Италия и Япония).

Создание легионов СС в Западной Европе произошло после оккупации европейских стран немецкими войсками. В списке в статье нет, например, таких легионов СС, как бригады Каминского, состоящей из пленных советских военнослужащих (численностью около 15-20 тысяч) и XXX легион WGD der SS Weissruthenien (численностью около 15-20 тысяч), также состоящий из попавших в плен советских военных. Отдельный вопрос – участие в боевых действиях на стороне Третьего рейха, так называемой Российской освободительной армии (РОА) советского генерала А. Власова, численностью около 130 тысяч человек.

Вопрос о сотрудничестве с Третьим рейхом отдельных людей в Западной Европе был широко осужден. Примером может служить приговор к смерти Видкуна Квислинга, лидера фашистской партии Nasjonal Samling (NS), двукратного премьер-министра Норвегии. После капитуляции Германии 9 мая 1945 года он был схвачен в Осло солдатами норвежского движения сопротивления. На суде он был приговорен к расстрелу 24 октября 1945 года в крепости Акерхус. Труп выставили на обозрение в гараже, проезжающие норвежцы могли пнуть его ногой и плюнуть на него. Его имя стало синонимом лидера покоренной страны, сотрудничавшего с нацистской Германией. Существовал также отрицательный термин “квислингизм” для обозначения активного сотрудничества с противником. Похожий случай произошел с Йозефом Тисо, священником и президентом Словакии во время Второй мировой войны – после окончания войны Тисо был осужден и повешен.

Анджей Пукшто, политолог, Литва:

Москва одной рукой стремится показать свои жертвы во время Второй мировой войны, а другой -спрятать собственные преступления, и для того, чтобы переключить внимание мировой общественности, жонглирует обвинениями в русофобии в странах Балтии и Польше. Альтернативной точки зрения на исторические события, в том числе, на Вторую мировую войну, придерживаются идеологи и сторонники имперской России. Кремль хотел бы забыть о той роли, которую пакт Молотова- Риббентропа сыграл в событиях, приведших к началу Второй мировой войны. А ведь именно этот пакт является зрительным символом сотрудничества Иосифа Сталина, диктатора СССР, и Адольфа Гитлера, диктатора и лидера Третьего Рейха.