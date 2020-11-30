Фейк коктейль: Билл Гейтс, "теневое правительство" и готовящийся геноцид человечества

В начале видео авторы в течении нескольких минут показывают фрагменты записи, на которой ученые центра биомедицинских исследований Медицинского факультета университета Джонса Хопкинса осенью прошлого года провели симуляцию начала и распространения мировой пандемии по заказу благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. О том, что все тревожные сообщения ученых, журналистов и врачей, автор видео предупреждает своих зрителей на 3 – 4 минуте видео. Скорее всего, делается это для того, чтобы повлиять на более впечатлительных людей и убедить их в том, что кадры рассказывают о нынешней пандемии коронавируса.

Билл Гейтс и “теневое правительство” готовят геноцид человечества © Ekrano nuotr.





Автор или авторы видео утверждают, что даты симуляции вспышки эпидемии и даты вспышки инфекции COVID-19 являются неслучайными и заявляют, что ученые практически рассказали о том, как будет протекать пандемия коронавируса. На протяжении всего видеоролика авторы уверяют своих зрителей в существовании теневого правительства, заодно с которым действует Билл Гейтс и его фонд. В доказательство своей правоты и заговора мировых элит автор приводит следующий аргумент: Билл Гейтс покинул совет директоров компании Microsoft через несколько часов после того, как президент США объявил, что ему известно, откуда взялся коронавирус. В качестве очередных доказательств авторы видео приводят еще несколько "доказательств": во-первых, Билл Гейтс в 2010 году создал Good Club, именно это, по их мнению, и является свидетельством того, что он стоит за организацией пандемии.

Наши коллеги из команды VoxUkraine проверили одну из конспирологических теорий по поводу Good Club: "Встреча самых богатых людей Good Club была действительно созвана Биллом Гейтсом, Баффетом и Рокфеллером, однако она никак не связана с COVID-19. Саммит был направлен, прежде всего, на решение проблем, касающихся спада мировой экономики и многочисленных кризисов в области здравоохранения и окружающей среды. Эксперты в области благотворительности отметили, что из-за того, что встречи клуба не были открытыми, это вызвало появление конспирологических теорий вокруг Good Club".

Злодейские планы Билла Гейтса, его жены Мелинды и мирового правительства (доказательств существования которого не существует – Ред.), по мнению авторов видео, доказывает выступление Гейтса на платформе TED Talks. Во время своего выступления Гейтс рассуждает о том, что надо сократить глобальные выбросы углекислого газа.

Авторы видео также являются сторонниками популярной конспирологической теории движения Qanon и опираются на основные тезисы: международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости. К подобным преступлениям, по мнению сторонников движения, причастны экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос. Теории сторонников Qanon также являются бездоказательными.

Последним тезисом видео является вера в то, что американский мультипликационный сериал "Симпсоны" программирует сознание своих зрителей на то, что должно произойти в реальности в будущем.

Приводим фрагменты из интервью Билла Гейтса BBC и CNN:

Интервью для BBC:

Би-би-си: Давайте поговорим про конспирологические теории, заполонившие интернет. Некоторые из них упоминают и вас, предполагая, что, якобы, вы хотите захватить мир через компьютерные чипы, которые люди получат через вакцинирование. Как вы считаете, может ли это все нанести вред?

Б.Г.: Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да – это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей.

Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий – обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода (…). Так что если говорить о регистрации в добровольном порядке, то да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного. Иногда хочется смеяться [из-за некоторых теорий].

Интервью для CNN:

"Обвинение человека в создании коронавируса звучит отчасти странно, — сказал Билл Гейтс в интервью CNN. — Я не думаю, что в это верит какое-то значимое число людей. Но есть люди, которые хотят смотреть на коронавирус сквозь призму политики, а не науки, и это может привести к странным взглядам на проблему, не позволяющим говорить правду или посмотреть на реальные цифры рационально".

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Йован Бифорд, старший преподаватель психологии в британском Открытом университете, объясняет в своем интервью для русской службы BBC распространение конспирологических теорий: "Перед лицом пандемии теории заговора изображают упорядоченный и управляемый мир. Теории заговора расцветают, когда социальные механизмы ломаются, а привычные методы осмысления мира оказываются неадекватными происходящему".

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