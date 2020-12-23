Тезисы видео:

1) Существует форсайт-проект, который предполагает встраивание в кору головного мозга детей специальные чипы;

2) Новый мировой порядок возьмет под контроль все население планеты;

3) 5G, чипы, вакцина – все это элементы новой глобальной схемы по мониторингу граждан всего мира;

4) Авторы утверждают, что человек, который не вакцинировался от коронавируса и не имплантировал себе специальный чип, не сможет выйти из своего собственного дома или квартиры;

5) Появится закон об обязательной вакцинации и тот, кто не пройдет ее, будет обречен на постоянные ограничения: таким людям вход во все общественные места будет закрыт;

6) Используются кадры из разных видео и фоторепортажей, которые должны вызвать у зрителей чувство тревоги и беспокойства;

7) Биолаборатория в Ухане находится в доме под номером 666, и Билл Гейтс зарегистрировал патент 060606 – схож с числом Зверя из Библии. По мнению авторов видео, это не совпадение, а элемент плана неизвестных сил;

8) Приводятся фрагменты из передачи Никиты Михалкова, в которой тот ссылается на патент 060606 Билла Гейтса и затем повторяет миф о том, что из 7 миллиардов жителей планеты Земля – 6 будет отсеяно, - золотой миллиард;

9) Авторы видео повторяют озвученные Михаилом Ковальчуком, известным российским ученым и политиком утверждения, что неизвестные силы стремятся к тому, чтобы создать новый вид гомо-сапиенса, так называемого служебного человека.

Фейк: каждому ребенку имплантируют чип в кору головного мозга © Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

1) Форсайт-проект “Детство 2030”, которым своих зрителей пугают авторы, существовал в России, но дальше громких заявлений и туманных презентаций проект не продвинулся, и уже около 9-10 лет назад прекратил свое существование. Ни к Литве, ни к странам Балтии, ни к Европейскому Союзу проект ни имеет никакого отношения.

2) Ни тайного, ни явного мирового правительства не существует. Ни одна международная организация не ставит перед собой целей по установления всемирного господства. Вот, что на эту тему пишут наши коллеги из ВВС:

Сегодня конспирология сопровождает практически любое большое событие — выборы и революции, теракты, резонансные убийства (и самоубийства) и научные достижения. И во времена больших перемен и неопределенности — например, пандемии — количество таких теорий и их сторонников растет, считает исследователь теорий заговора, профессор Лидсского университета и автор книги “Русская культура заговора” Илья Яблоков. По его мнению, теории заговора — это нормальный, хоть и противоречивый инструмент понимания мира. В его центре, считает исследователь, — недоверие к центрам власти и чувство бессилия: находясь в позиции слабого человека, который не может повлиять на ситуацию — ни в связи с вирусом, ни в связи с карантином — мы ищем, кто является центром силы, и кому эта ситуация станет выгодной. И, чувствуя недоверие к элитам, мы проецируем нашу подозрительность к ним на ситуацию с вирусом, говорит Илья Яблоков.

3) Наши коллеги из Deutsche Welle в свое материале в начале декабря сообщили: „Во всяком случае, ни о какой обязательной вакцинации жителей Германии от COVID-19 в данный момент и речи не идет. Пока правительство ФРГ озабочено тем, как сделать так, чтобы прививку побыстрее получили все те, кто этого непременно хочет”.

„Большинство стран ЕС делают ставку на то, что большая часть населения сделает прививку добровольно. Ведь во многих странах уже является обязательной прививка против ряда заболеваний, таких как гепатит, краснуха, дифтерия и т.д.” Тем не менее, стоит отметить, что, согласно материалу Deutsche Welle, “скорее всего, обязательная вакцинация на территории ЕС и Германии введена не будет, но наличие прививки будет влиять на социальную жизнь. Сейчас во многих странах за пределами Евросоюза ведутся дебаты о том, что без прививки нельзя будет посещать общественные места и пользоваться определенными услугами”.

4) Вот, что сам Герман Греф, глава Сбербанка России, сказал о своем выступлении на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2012 году:

“Честно говоря, когда я узнал, какие глубокие выводы сделали некоторые интернет-мыслители из моих шуток во время нашей сессии, я от души посмеялся. Неужели умному человеку может быть не понятно, что роль модератора предполагает провокационные реплики, которые подогревают дискуссию? Ребята, ну нужно ведь обладать хоть каплей чувства юмора!”, — прокомментировал Греф дискуссию в блогосфере.

5) К вопросу о номера патента Билла Гейтса: согласно информации Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) - серийный номер патентной заявки присваивается автоматически без всякого вмешательства человека. Случайное число, попросту говоря.

6) Билл Гейтс уже давно является мишенью авторов конспирологических теорий. Мы об этом писали здесь: Фейк коктейль: Билл Гейтс, "теневое правительство" и готовящийся геноцид человечества

7) Для Радио Свобода заявления Михаила Ковальчука прокомментировал Алексей Гринбаум - физик, философ, сотрудник института CEA-Saclay (Франция), член французского национального комитета по этике информационных технологий, автор книг "Машина-доносчица" (2017) и "Les robots et le mal" (2019).

– Если послушать доклад Михаила Ковальчука, который он прочитал в Совете Федерации, складывается ощущение, что в этих научных направлениях он видит потенциальную угрозу национальной безопасности России. Как вы считаете, такая угроза действительно существует?

– Нет, это кажется частью политической риторики. Я не слышал этого доклада и поэтому не могу комментировать конкретные выражения, но, несомненно, когда строится политическая риторика, она использует научную реальность только как отправную точку, как базу, а затем добавляет туда разные футуристические прогнозы.