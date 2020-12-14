Основные тезисы видео:

1) Небольшая доза алкоголя поможет не подхватить вирус, это доказано американскими учеными;

2) В таких напитках как пиво, красное вино, травяные настойки и бальзамы есть масса витаминов, которые повышают сопротивляемость к болезни, также они хороши в профилактических целях;

3) Напитки, созданные на основе трав, поддерживают иммунитет;

4) Все, что содержит этанол, не оставляет вирусу никаких шансов. При употреблении алкоголя в легких человека находится высокая для вируса ингибирующая концентрация, разрушающая инфекции;

5) Существует теория, что пары алкоголя в момент передачи вируса по воздуху могут его остановить, но необходимо дождаться официального подтверждения этой теории;

6) Можно защищаться от инфекции коронавируса небольшими дозами натуральных настоек.

АлкоФейк про спиртное и коронавирус - стоит ли рисковать здоровьем? © Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

Данных Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которые, как говорят авторы видео, доказывают пользу употребления алкогольных напитков для борьбы с коронавирусом, просто не существует. Более того, ВОЗ как раз заявляет о том, что употребление алкоголя не защищает от COVID‑19 и может быть опасным.

1) Употребление алкоголя не защищает от COVID‑19 и может быть опасным. Частое или чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения проблем со здоровьем;

2) Употребление метанола, этанола или хлорной извести НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством профилактики или лечения COVID‑19 и может представлять серьезную опасность. Метанол, этанол и хлорная известь являются ядами. Их прием внутрь может приводить к стойким расстройствам здоровья и смерти. В некоторых случаях метанол, этанол или хлорную известь добавляют в состав чистящих средств, что позволяет уничтожать вирусы на обрабатываемых поверхностях, тем не менее принимать эти средства внутрь нельзя. Средство не уничтожит вирус, находящийся в организме, и причинит вред внутренним органам.

3) Для того, чтобы уберечь себя от COVID‑19, следует проводить дезинфекцию предметов окружающей обстановки и различных поверхностей, в особенности тех, к которым вы регулярно прикасаетесь. Для такой обработки допускается применение разбавленной хлорной извести или спирта. Регулярно и тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, рту или носу.

О том, что прием алкогольных напитков может негативно повлиять на организм, также предупреждает Организация Объединенных Наций:

4) Употребление алкоголя не способствует уничтожению вируса COVID-19. Если человек заражается вирусом, алкоголь может увеличить риск для его здоровья. Спирт (в концентрации не менее 60 процентов) может быть эффективен при дезинфекции кожных покровов, но он не обладает дезинфицирующим действием при употреблении внутрь.

5) При употреблении крепких алкогольных напитков уничтожаются вирусные частицы, содержащиеся во вдыхаемом воздухе – не уничтожаются. Алкоголь не уничтожает вирусные частицы, содержащиеся во вдыхаемом воздухе, не обеспечивает дезинфекцию полости рта и глотки и ни в коей мере не является способом защиты от вируса.

6) Употребление алкоголя (в виде пива, вина, дистиллированного спирта или спиртовых настоек на травах) не укрепляет иммунную систему человека и не повышает устойчивость организма к вирусу. Алкоголь как раз ослабляет иммунную систему человека, а значит, не может повысить устойчивость организма к вирусу. Более того, известно, что спиртное оказывает вредное воздействие практически на каждый орган нашего организма. В целом, данные свидетельствуют о том, что «безопасного уровня потребления алкоголя» не существует и угроза здоровью фактически увеличивается с каждым выпитым бокалом.