Вспоминая о карантине: закрытые аэропорты, строгий контроль пассажиров и другие проблемы

В данный момент контроль в морском порту и аэропортах прекращен. Хотя пассажиры, прибывающие из пострадавших от вируса стран обязаны предоставить свои данные Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ), от них больше не требуется заполнять анкеты непосредственно в порту или аэропортах – это нужно сделать в интернете перед выездом.

Но в середине марта ситуация была несколько иной. 14 марта – с введением временного пограничного контроля – начались проверки прибывающих в Литву лиц на пограничных контрольно-пропускных пунктах в Клайпедском государственном морском порту и в аэропортах. Это повлекло за собой ряд нововведений: досмотр пассажиров, изменившиеся требования к обеспечению безопасности в пути именно с такими вызовами пришлось столкнуться Службе охраны государственной границы (СОГГ).

Вызовы, брошенные пандемией: управление потоками пассажиров и обеспечение безопасности

Начальник Отдела превенции СОГГ Гедрюс Мишутис рассказал, что в изменившихся условиях пришлось проверять дорожные документы у лиц, прибывающих самолетом или паромом через внутренние границы ЕС.

«Больше всего трудностей для путешествующих создала полная отмена авиарейсов. Аэропорты опустели и закрылись. В какой-то момент в морском порту остался всего один паром. Пассажиры в Литву могли попасть только одним рейсом. Потоки сильно возросли, паром был переполнен, так что с проверкой тоже возникали разного рода неувязки», – рассказывает Г. Мишутис.

Сложности на фоне вызванной коронавирусом пандемии возникли и у граждан Литвы, работающих за границей. По словам начальника Отдела превенции СОГГ, последние, желая уехать из Литвы, должны были предъявить документы, трудовой договор.

«Бывали ситуации, когда у человека пропадал билет, он не мог улететь и выражал крайнее недовольство, хотя с правовой точки зрения пограничник просто выполнял свой долг. Такие ситуации возникали очень часто», – делится Г. Мишутис.

Г. Мишутис подчеркивает, что перед вылетом за границу и возвращением в Литву очень важно следить за ситуацией, поинтересоваться изменениями в порядке выезда и прибытия: «Даже сегодня, когда более-менее все правила устоялись, всем, кто собирается выехать из страны, мы рекомендуем обязательно выяснить, какие требования действуют на данный момент и что ждет человека в каждом конкретном случае».

Сейчас, как отмечает наш собеседник, интенсивность пересечения границы, по сравнению с началом периода пандемии, снизилась – и пассажиров, и автомобилей становится все меньше.

«Контрольные пункты в Ниде и Рамонишкес до сих пор закрыты. Пункты Панемуне и Кибартай действуют, но очень немногим предоставлено право пересекать их, выезжая в Россию и возвращаясь обратно. Соответственно, и эти потоки крайне немногочисленны», – рассказывает о нынешней ситуации начальник Отдела превенции СОГГ.

Г. Мишутис добавляет, что Служба охраны государственной границы в аэропортах сегодня сталкивается с тем, что люди, не имеющие доступа в страну, игнорируют это обстоятельство: «Бывают случаи, когда людей нельзя пускать в страну. Где-то приходится их содержать до следующего вылета, до отправления, так что на каждом участке – своя специфика».

Довелось работать и с людьми, вернувшимися из очагов коронавируса

Пока большинство учреждений в период пандемии продолжало работать в удаленном режиме, Департамент миграции оставался одним из немногих органов, работникам которого не удалось избежать прямого контакта – им пришлось общаться с лицами, вернувшимися из очагов коронавирусной инфекции. Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте порадовалась тому, что им все же удалось обеспечить непрерывное предоставление услуг, защитив при этом персонал.

«Мы никогда не закрывались, продолжали предоставлять услуги, но установили правило – прибывшие лично клиенты обслуживаются только по предварительной записи. Тех, кто явился на прием, не записавшись заранее, мы не обслуживали, и таким образом нам удалось добиться отсутствия очередей и столпотворения», – делится наша собеседница.

Чтобы максимально сократить контакт с клиентами, Департамент миграции установил временные правила, позволившие забирать документы иностранцев их работодателям; документы пенсионеров, оберегая последних, могли забрать их уполномоченные родственники.

«Попадающим в группу максимального риска водителям, постоянно перемещающимся по Шенгенской зоне, когда наступал срок замены их вида на жительство в Литве, мы разрешали все процедуры выполнить в виртуальном пространстве, используя нашу электронную информационную систему, и вообще не приходить физически в Департамент миграции», – рассказывает об изменившемся порядке Э. Гудзинскайте.

С начала сентября Департамент миграции предоставил клиентам возможность подавать электронные ходатайства о получении гражданства Литовской Республики, принесении присяги Литовской Республике, выдаче документов, подтверждающих литовское происхождение или право на восстановление литовского гражданства, а также решать вопросы в связи с гражданством Литовской Республики для детей и др.

Клиенты могут подавать ходатайства в электронном формате, подключившись к литовской миграционной информационной системе (MIGRIS). Из соображений удобства для них были созданы 32 уникальные формы ходатайств и проводник по услугам сайта на литовском и английском языках.

«Кроме того, теперь мы просим граждан Литвы заранее забронировать время визита в департамент. Многие этим пользуются просто из удобства, но также можно записаться, заняв место и в живой очереди», – добавляет глава Департамента миграции.

