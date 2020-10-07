Учитывая рост числа случаев заражения Covid-19, зададимся вопросом, не забыли ли жители страны о необходимости соблюдать правила

В начале весны, когда был объявлен карантин, необходимого, чтобы остановить распространение вируса, были приняты решения, как жители должны вести себя в общественном пространстве, чтобы не представлять опасности друг для друга. Пока, например, Национальный центр общественного здоровья занимался вопросами лечения людей, заразившихся вирусом COVID-19, главной задачей для полиции Литвы стал надзор за общественным порядком: наблюдение за парками, скверами и множеством других мест, где собирались люди.

Обеспечение общественного порядка в разгар пандемии

Полиция Литвы стала одним из тех государственных органов, на который пришлась, пожалуй, самая большая нагрузка в рамках обеспечения общественного порядка. Когда полиция получила право составлять протоколы об административном проступке за нарушения правил карантина, бывали случаи, что за выходные дни фиксировалось более 150 правонарушений.

И все же заведующий отделом коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис отмечает, что, хотя и случались дни, когда составлялось довольно много протоколов, люди постепенно проявляли все большую сознательность.

«Бывали дни, когда нами составлялось немало протоколов, но потом люди поняли, что правила стоит соблюдать ради собственной безопасности, а не только из-за страха быть оштрафованным», – вспоминает Р. Матонис.

Больше всего фиксировалось таких нарушений как несоблюдение правил изоляции, когда должностные лица, проверив определенные места, не находили людей, которые должны были там изолироваться. За нарушения правил самоизоляции, согласно положениям Кодекса об административных проступках, людям грозил и сегодня все еще грозит штраф в размере от 500 до 1500 евро.

Кроме того, немало нарушений фиксировалось в связи с несоблюдением требований об использовании защитных масок и о допустимом количестве собравшихся вместе людей. И все же Р. Матонис отмечает, что полиция старалась пробуждать в людях сознательность не штрафами, а распространением информации: «Мы выбрали тактику, как можно меньше наказывать и как можно больше информировать людей. Мы достаточно активно поддерживали коммуникацию с обществом, и сама полиция выпускала немало превентивных материалов, которые распространяла среди населения, и, думаю, это принесло положительные результаты».

Одним из самых серьезных вызовов для полиции стали праздничные пасхальные выходные – нужно было проследить, чтобы люди оставались дома и не выезжали в другие города. В тот уикенд на работу вышло примерно 4 тыс. сотрудников, и это, как отмечает Р. Матонис, стало исключительным событием.

«В связи с тем, что свободное передвижение между городами было запрещено, нужно было закрыть всю Литву, и это стало довольно трудной задачей, для решения которой пришлось тщательно готовиться. Мы очень благодарны Союзу стрелков, который пришел на помощь полиции, а также Военной полиции, волонтерам и всем тем, кто оказывал нам поддержку. В те выходные, правда, в людях ощущалась собранность, и больших проблем не возникло. Конечно, имели место случаи злостных нарушений, но большинство людей отреагировало довольно позитивно.

Никто в те выходные особенно и не передвигался. Те, кто все же выехал, в сущности, тоже были настроены доброжелательно, и мы стремились, чтобы контроль с нашей стороны не выглядел таким уж жестким. Мы рекомендовали сотрудникам быть более уступчивыми, благожелательными, больше улыбаться. Случалось, что на наши посты люди привозили еду, кофе, чай, так что мы чувствовали поддержку со стороны населения», – рассказывает заведующий отделом по связям с общественностью Департамента полиции.

Люди расслабились, и это создает новые проблемы

После снятия карантина требования смягчились, и контроль со стороны полиции в настоящее время уже не такой строгий, как раньше. Сегодня и полиция, и Национальный центр общественного здоровья, и другие государственные учреждения ведут наблюдение за тем, как люди соблюдают требования самоизоляции.

Последние данные говорят о том, что в условиях самоизоляции находятся около 14 тыс. человек. В это число входят лица, заболевшие коронавирусом, и лица, контактировавшие с ними, а также те, кто прибыл или вернулся из-за границы. По словам директора Национального центра общественного здоровья Рокаса Петрайтиса, на рост числа заболевших повлияла общая летняя расслабленность населения.

«Приходится констатировать, что возникшая по окончании карантина успокоенность населения все же повлияла на активизацию распространения вируса среди людей. Теплая погода, общение, по которому все так соскучились, время отпусков – все это для нас, эпидемиологов, означало крайне трудоемкое лето. Число случаев заражения росло, количество людей, контактировавших с очагами, также увеличивалось. Мы зафиксировали несколько вспышек заболевания коронавирусом среди участников небольших мероприятий, о них сообщалось и немало говорилось в печати», – рассказывает Р. Петрайтис.

Однако в качестве причины роста числа заразившихся коронавирусом и находящихся в самоизоляции людей директор НЦОЗ называет не только легкомысленное поведение людей в общественном пространстве. Распространение фейковой информации в интернете формирует у людей недоверие к органам государственной власти и к их решениям, вследствие чего не все хотят соблюдать правила безопасности и общественного порядка.

«Во время пандемии коронавируса перед обществом встает множество трудных задач. Я говорю не только о соблюдении требований, заботе о здоровье, как своем собственном, так и окружающих, но и об общем информационном фоне, который становится все более многоликим и запутанным – в нем появляются ложные, не обоснованные научно сообщения или даже призывы не верить информации, исходящей от государственных учреждений, привлекаются и социальные сети, в которых создаются фальшивые профили, в результате чего в обществе распространяется не соответствующая действительности информация.

Я думаю, людям может быть сложно сориентироваться во всем этом, они могут начать сомневаться. Поэтому я призываю всех быть бдительными и обращаться к официальным источникам информации – проверять информацию на официальных порталах государственных учреждений», – говорит Р. Петрайтис.

Р. Матонис также согласен с тем, что главное в наши дни – это сознательность населения: «Здоровье и жизнь людей – на первом месте, а потом уже все остальные проблемы. Мы надеемся, что люди проявят сознательность и будут соблюдать все требования».