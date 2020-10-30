Специалисты комментируют мифы о коронавирусе: определенная информация может быть связана с той или иной страной

«Мифы утверждающие, что коронавируса нет или он не отличается от гриппа, что крепкие напитки или посещение сауны могут защитить от вируса, наносят большой вред. Люди не берегут себя, посещают места массового скопления людей, количество случаев заболеваний растет, повышается нагрузка на больницы. Растут и финансовые потери, и нагрузка на медиков», – рассказывает Томас Чепонис, аналитик Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы.

Коронавирус – инструмент авторитарных государств для распространения ложной информации

Т. Чепонис связывает появление мифов о коронавирусе с большим количеством источников информации, что побуждает людей, остающихся из-за пандемии дома, анализировать и оценивать определенную информацию.

«Не нужно думать, будто все мифы и ложная информация создаются искусственно, или что все это происходит само собой и мифы создаются случайным образом. Люди любознательны, им интересны разные вещи», –говорит специалист.

По его словам, службы авторитарных государств, работающие с информационными технологиями, осознали, что коронавирус – это прекрасная возможность для создания мифов, теорий заговора, сообщений, распространяющих дезинформацию и пропаганду.

«Не нужно долго анализировать, чтобы понять, как определенная ложная информация связана с тем или иным государством. Достаточно включить пропагандистские программы российского телевидения, в которых говорят, что вирус был создан в США, а название «коронавирус» произошло от того, что американский президент когда-то проводил конкурсы красоты и вручал короны их победительницам. Якобы отсюда и название вируса. Множество мифов транслируют телеканалы с миллионными просмотрами», – поясняет Т. Чепонис.

Отвечая на вопрос, что способствует быстрому распространению ложных новостей, специалист говорит о веке информации, социальных сетях и анонимности.

«Действует и то, что ложная информация распространяется в четыре раза быстрее, чем серьезные научные факты. Кроме того, людям сложно думать, это требует усилий. Проще поверить в миф или теорию заговора, чем прочитать научную статью, содержащую большое количество информации.

Кардинальные изменения в информационной сфере тоже способствуют распространению ложной информации. Если вспомнить времена существования исключительно традиционных СМИ, тогда газета могла напечатать ложные новости только один раз. За этим, как правило, могло последовать обращение в суд или звонок редактору, ответственному за выпуск. Сегодня распространению фейковых новостей способствуют социальные сети и анонимность, когда совсем необязательно подписываться своим именем и фамилией», – говорит собеседник.

По его убеждению, анонимность – это вызов будущего, а информация – это один из секторов власти, регулирование которого имеет большое значение для стран, преследующих определенные негативные цели.

«Такие государства, как Россия, Китай, Северная Корея, поняли, что информационное пространство Интернета позволяет им распространять в собственных целях огромное количество информации, ослабляя тем самым, другие страны», – отмечает Т. Чепонис.

Маски защищают от коронавируса, а вирус – существует

В публичном пространстве часто встречается утверждение, что коронавируса вообще не существует. Иммунолог Аурелия Жвирблене называет такую информацию мифом и утверждает, что существование вируса доказано лабораторно.

«Если человек не видит, не чувствует вирус, очень сложно доказать его существование. Вирус невозможно увидеть, почувствовать, но есть четкие научные доказательства существования вируса. Кроме того, этот вирус отличается от гриппа, он другой природы. Вирус можно увидеть под электронным микроскопом, поэтому в научном мире нет сомнений, что он существует. Однако обычным людям трудно поверить в то, чего они не видят», – говорит иммунолог.

А. Жвирблене считает, что ложная информация и мифы жизнеспособны, когда в них есть доля правды. Например, миф о том, что вирус более опасен для людей преклонного возраста, отчасти верен, поскольку заболевшие молодые люди и дети редко сталкиваются с серьезными осложнениями: «Но это не означает, что молодые люди могут свободно передвигаться и распространять вирус – у них ведь есть и родители, и бабушки с дедушками».

Есть также мнения, что вирус попадает в организм через глаза и уши, а не через рот и нос.

«Что касается того, как вирус попадает в организм, мы знаем, что вирус проникает через дыхательные пути, но он также может попасть и через глаза. Если инфицированный дотронулся до носа или рта, а затем коснулся поверхности, другой человек, коснувшись той же поверхности, а потом дотронувшись до глаз, действительно может заразиться. Проникновение вируса невозможно через неповрежденную кожу или уши», – поясняет А. Жвирблене.

Защищают ли маски от вируса, а может – просто от штрафов?

Иммунолог подтверждает, что ношение масок помогает уберечься от вируса, а первоначальная позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сомнительной эффективности масок называется ошибкой коммуникации.

«Это не было громогласное заявление, что маски не помогают – это была позиция Всемирной организации здравоохранения, которая позже изменилась. Существует множество достоверных научных доказательств того, что маски помогают, но в самом начале информация была иной. Это была проблема коммуникации. Можно понять, почему людям сложно сориентироваться», – уверяет собеседница.

Между тем министр внутренних дел Рита Тамашунене призывает жителей осознанно и критически оценивать новости.

«Мы имеем дело с новой ситуацией и обилием информации, к тому же в нашей жизни появилось много ограничений, естественно, что люди ищут альтернативные источники информации. Однако в данном случае я настоятельно призываю всех доверять только информации, которую предоставляют официальные источники. Ее оценивают ученые и специалисты, поэтому стоит руководствоваться их советами», – утверждает она.

Это поддерживает и Аурелия Жвирблене, заявляя, что, прежде всего необходимо верить не слухам или мифам, а официальной информации, распространяемой ответственными учреждениями.