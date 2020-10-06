Ситуация с коронавирусом сегодня: не забыли ли жители страны основные правила?

В начале весны, когда был объявлен карантин, необходимого, чтобы остановить распространение вируса, были приняты решения, как жители должны вести себя в общественном пространстве, чтобы не представлять опасности друг для друга. И полиция Литвы стала одним из тех государственных органов, на который пришлась, пожалуй, самая большая нагрузка в рамках обеспечения общественного порядка.

После снятия карантина требования смягчились, и контроль со стороны полиции в настоящее время уже не такой строгий, как раньше. Сегодня и полиция, и Национальный центр общественного здоровья, и другие государственные учреждения ведут наблюдение за тем, как люди соблюдают требования самоизоляции.

Последние данные говорят о том, что в условиях самоизоляции находятся около 14 тыс. человек. В это число входят лица, заболевшие коронавирусом, и лица, контактировавшие с ними, а также те, кто прибыл или вернулся из-за границы. По словам директора Национального центра общественного здоровья Рокаса Петрайтиса, на рост числа заболевших повлияла общая летняя расслабленность населения.

Однако в качестве причины роста числа заразившихся коронавирусом и находящихся в самоизоляции людей директор НЦОЗ называет не только легкомысленное поведение людей в общественном пространстве.

Распространение фейковой информации в интернете формирует у людей недоверие к органам государственной власти и к их решениям, вследствие чего не все хотят соблюдать правила безопасности и общественного порядка.

«Я думаю, людям может быть сложно сориентироваться во всем этом, они могут начать сомневаться. Поэтому я призываю всех быть бдительными и обращаться к официальным источникам информации – проверять информацию на официальных порталах государственных учреждений», – говорит Рокас Петрайтис.

Заведующий Отделом коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис также согласен с тем, что главное в наши дни – это сознательность населения: «Здоровье и жизнь людей – на первом месте, а потом уже все остальные проблемы. Мы надеемся, что люди проявят сознательность и будут соблюдать все требования».