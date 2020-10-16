Подготовка к новым волнам коронавируса и возможные прогнозы

Вторая волна не заставила себя ждать: число случаев заражения коронавирусом в Литве растет. Министерство здравоохранения быстро реагирует на изменения текущей ситуации, и в начале каждой недели – с учетом новых показателей заболеваемости – министр здравоохранения, осуществляющий оперативное руководство в рамках объявленной в стране экстремальной ситуации, Аурелиюс Верига принимает решение, какие из самоуправлений нуждаются в более интенсивном тестировании.

Соответственно, проводится больше эпидемиологических исследований. Директор Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Робертас Петрайтис говорит, что в настоящее время важнейшей задачей Центра является локализация очагов и предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.

«Если подтверждается случай заражения коронавирусом, специалисты НЦОЗ связываются с заболевшим и выясняют обстоятельства заражения – где побывал человек за последние 14 дней, с кем общался, другие детали. Анализ этих обстоятельств позволяет установить, связан ли человек с уже изучаемым очагом, или же это новый случай заражения. В последнее время большая часть случаев связана с установленными очагами. Это дает нам повод утверждать, что вирус распространяется внутри страны», – поясняет Р. Петрайтис один из аспектов своей деятельности по управлению и контролю за ситуацией. По данным НЦОЗ, в настоящее время в условиях самоизоляции находятся 14 тыс. человек.

Чтобы вирусная инфекция не проникла в страну, еженедельно утверждается новый список затронутых вирусом стран, по возвращении или прибытии из которых требуется обязательная самоизоляция. «Очень важно, чтобы все вернувшиеся или прибывшие из-за рубежа лица зарегистрировались, т. е. предоставили НЦОЗ свои данные. Это необходимо для того, чтобы в случае заболевания прибывшего из-за границы человека можно было связаться со всеми, кто следовал вместе с ним, и предупредить их о риске», – говорит директор НЦОЗ.

Эпидемиологи отмечают, что с приближением сезона гриппа в обществе, возможно, возрастет заболеваемость различными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом. Именно это, по словам Р. Петрайтиса, может в значительной степени повлиять на распространение коронавируса.

«Мы будем проводить все больше времени в закрытых помещениях, где условия для распространения разных вирусов среди людей более благоприятны, нежели на открытых пространствах. Вероятно, все это повлияет и на заболеваемость коронавирусом», – прогнозирует директор НЦОЗ.

Хотя строгие ограничения не введены, людей призывают к бдительности

Несмотря на то что вспышка пандемии уже ощущается, не наблюдается стремительного ужесточения требований к населению. Тем не менее для контроля над ситуацией на помощь призвана полиция Литвы, которая проверяет, не забывают ли жители страны соблюдать правила безопасности в общественных местах.

Заведующий отделом по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис говорит, что сегодня контроль не слишком строг, да и количество нарушений значительно уменьшилось. Однако проверки проводятся регулярно.

«Полиция сейчас снова ужесточила контроль за соблюдением требований к самоизоляции. Такие нарушения фиксируются, но они немногочисленны, поэтому работа ведется в более-менее привычном порядке.

Ramūnas Matonis © DELFI / Josvydas Elinskas

Директор НЦОЗ отмечает, что люди теперь внимательнее следят за изменениями требований, и такая сознательность помогает успешнее контролировать развитие пандемии. «Люди, которые звонят в НЦОЗ, чаще всего интересуются, какие процедуры применяются после прибытия в Литву из-за границы, обязательна ли самоизоляция, или же после прохождения теста на коронавирус и получения отрицательного ответа самоизоляцию можно прервать и т. п.

Много звонков поступает и от людей, контактировавших с заболевшими. Мы благодарим всех за звонки – они упрощают работу эпидемиологов по установлению контактов заболевших. Сегодня информацию можно оставить и на нашей интернет-странице», – поясняет Р. Петрайтис.

И Р. Матонис, и Р. Петрайтис утверждают, что во время первой волны вируса было выучено немало уроков, что дает шанс успешно справиться со второй волной.

«Теперь это сделать гораздо легче, когда уже пройден такой путь, начиная с тех же защитных средств, которые мы закупили на полгода вперед, а некоторых – и на весь год, и заканчивая чисто правовыми вопросами. Возможно, прогнозы были более устрашающими, чем оказалось на самом деле, но на случай, если бы заболела половина полиции, у нас был разработан план работы, к счастью, этого удалось избежать», – говорит Р. Матонис.

Между тем директор НЦОЗ призывает жителей не забывать об элементарных правилах безопасности, которые у многих вошли в привычку. «Я думаю, мы многому научились во время первой волны пандемии – работать удаленно, часто и правильно мыть руки, дезинфицировать их; мы привыкли, собираясь вместе, надевать маски. Призываю всех к ответственности, не забывайте об этих мерах, применяйте их своевременно. Я верю, что общими усилиями мы справимся с вирусом», – говорит Р. Петрайтис.