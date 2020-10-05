Особенности работы пограничников: от обеспечения пограничного контроля до информирования населения

14 марта – вскоре после объявления в стране чрезвычайной ситуации – министр внутренних дел Рита Тамашунене своим приказом ввела временный пограничный контроль, в результате чего в контрольно-пропускных пограничных пунктах в Клайпедском государственном морском порту и аэропортах страны стали проводиться проверки прибывающих в Литву лиц.

Больше всего вопросов у населения возникало по поводу пограничного контроля при пересечении границ с соседними Польшей и Латвией. Чтобы справиться с последствиями распространения в стране коронавируса, пересечение границ было ограничено, и ситуация приобрела крайне непривычный характер, поскольку беспрепятственное передвижение по входящим в Шенгенскую зону соседним странам остановилось.

Жителей, которые раньше ездили работать в Латвию или Польшу вне каких-либо процедур контроля, пограничники вдруг стали останавливать и не пропускать через границу. Тем не менее, некоторые исключения в вопросе пересечения границ все-таки допускались. «В период карантина не было ограничено движение товаров через государственную границу. Главной задачей стала забота о безопасности людей», – говорит Рита Тамашунене.

С этой целью не только вводилось законодательное регулирование, но и обеспечивалось его соблюдение. На помощь в осуществлении этой задачи была призвана Служба охраны государственной границы (СОГГ).

Изменившийся порядок пересечения границы с соседними странами – процесс, потребовавший терпения

После введения в Литве временного пограничного контроля основные силы были стянуты к границе с Латвией и Польшей. Там работали пограничники и сотрудники Национального центра общественного здоровья, которые проверяли прибывающих: они не только осуществляли паспортный контроль, но и мерили температуру, выясняли цели прибытия.

Поскольку Литву с Латвией разделяет граница протяженностью почти в 600 км, при желании въехать в страну это можно было сделать, воспользовавшись множеством разных дорог. Поэтому, чтобы контролировать процесс пересечения границы с соседями, пограничникам пришлось не только сосредоточить здесь немалые силы, но и организовать заново всю инфраструктуру пограничного контроля.

«До объявления чрезвычайной ситуации люди могли свободно передвигаться, совершенно не ощущая границ между Литвой и Латвией, и вдруг в один прекрасный день оказались вынуждены останавливаться и проходить проверку. Для этого оборудовались мобильные пункты, которые обеспечивались средствами связи, рядом устанавливались знаки, барьеры. Нужно было очень быстро создать временную инфраструктуру, чтобы иметь возможность контролировать эту границу. Некоторые дороги местного значения, ведущие из Латвии в Литву, были просто физически заграждены», – рассказывает об изменениях в процедурах пограничного контроля начальник Отдела превенции СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, такие нововведения стали для населения настоящим шоком, поэтому пограничники зачастую становились посредниками – именно им приходилось сдерживать волну возмущения: «Возникало множество ситуаций, когда пограничники были вынуждены выполнять свои обязанности и одновременно служить громоотводом, выслушивая все недовольства людей. Бывало и такое, что человек приезжает, у него запланирована поездка, а тут уже вступил в силу новый порядок. Приходилось объяснять вновь и вновь, почему его не пропускают».

В целях обеспечения контроля работа велась днем и ночью, и пограничникам на помощь поспешили представители других государственных органов – полиция Литвы военные. Это было необходимо, поскольку некоторые люди, одни по незнанию, другие – злонамеренно, не раз пытались пересекать границу. Как вспоминает Г. Мишутис, нередки были случаи задержания жителей, нарушавших требования, но в целом ситуация была под контролем, пограничники работали слаженно.

Выученные уроки и опыт сотрудничества с соседями

Хотя, по словам Г. Мишутиса, пересечение границы контролировалось довольно успешно, не обошлось без некоторых трудностей, таких как, например, проблема на границе с Польшей, когда спустя несколько дней после принятия решения о восстановлении пограничного контроля с соседними странами там образовались огромные очереди из грузовых автомобилей.

«Инфраструктуры нет, нужно регулировать очереди, дорога узкая, как-то разъехаться невозможно. Пока пограничники проверяли документы, Польша пропускала несколько рядов грузовиков. Из-за этого снизилась пропускная способность, стали выстраиваться очереди. Все произошедшее позволило приобрести опыт не только работы как таковой, но и сотрудничества с другими странами. Сотрудничество с Польшей в самых разных ситуациях и в условиях новых требований вышло на политический уровень», – отмечает Г. Мишутис.

Хотя, как сообщает Министерство внутренних дел, на сегодняшний день внутренний пограничный контроль – проверка лиц, прибывающих в Литву, – на контрольно-пропускных пограничных пунктах в Клайпедском государственном морском порту и в аэропортах приостановлен, представители министерства и дальше будут информировать общественность о необходимости самоизоляции по прибытии из подверженных риску пандемии стран. Изоляция для тех, кто прибыл из стран, включенных в список государств с повышенным риском заражения, будет обязательной.

В настоящее время в этот список включены и наши соседи – Эстония и Польша, но в плане изоляции тут предусмотрены некоторые исключения. Например, если в Литву на работу, учебу, по делам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью или обращением в медицинские учреждения, приезжают граждане Польши и Эстонии и лица, проживающие в этих странах на законном основании, изоляция в их отношении применяться не будет.

Между тем, Латвия внимательно следит за показателями заболеваемости коронавирусом в Литве и Эстонии. Однако, по словам Р. Тамашунене, пока что все Балтийские страны придерживаются единой позиции и согласны с тем, что пересечение их границ не должно быть проблемным. У граждан не должно возникать трудностей, тем более, что на приграничных территориях между Литвой и Латвией работает много литовцев и латышей, а с введением изоляции они утратили бы эту возможность, и убытки понесли бы именно предприятия.

Служба охраны государственной границы также получила подтверждение от латвийских коллег, что Литва остается в списке стран, не отмеченных высокой заболеваемостью COVID-19. «Мы будем внимательно следить за ситуацией в Литве – если наши показатели заболеваемости не улучшатся, мы и дальше будем договариваться об исключениях для выезжающих в Латвию на работу, по делам бизнеса или на учебу», – утверждает министр внутренних дел Рита Тамашунене.

И Министерство внутренних дел, и Служба охраны государственной границы призывают жителей перед выездом за рубеж поинтересоваться последней информацией о списке стран с высоким уровнем риска. «Даже сегодня, когда порядок практически всем понятен, все же встречаются случаи неосведомленности, но мы всегда готовы проконсультировать, какие требования необходимо выполнять, отправляясь в ту или иную поездку», – говорит Г. Мишутис.