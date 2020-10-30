Новые ограничения в борьбе со второй волной коронавируса

Сокращается график работы кафе и баров

Постановление предусматривает регулирование торговли, порядка предоставления услуг, организации досуга и мероприятий, включая игорные дома и игровые автоматы, салоны бинго, пункты приема ставок и букмекерские конторы. К этим объектам также будут применяться меры, направленные на управление потоками людей, соблюдение безопасной дистанции, и другие необходимые меры, установленные руководителем по экстремальным ситуациям государственного уровня для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в этих местах.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, постановление Правительства также устанавливает обязательную регистрацию посетителей на предприятиях общественного питания, в местах отдыха, развлечений и проведения мероприятий, а также в некоторых других местах.

«Предлагаемые поправки позволят лучше контролировать распространение инфекции – отслеживать контактных лиц и соблюдение ими изоляции. Эти меры помогут более эффективно определять цепочку распространения инфекции и организовать процесс эпидемиологического расследования», – утверждает Рита Тамашунене.

Практика показывает, что из-за недостаточных мер очень сложно отследить контактных лиц в местах скопления людей, особенно в барах, ночных клубах и других увеселительных заведениях, привлекающих большие потоки посетителей. Это приводит к длительному процессу эпидемиологических расследований и к увеличению нагрузки на выполняющих их специалистов.

Отмечается, что регистрации посетителей не требуется, если еда продается на вынос или доставляется физическим и юридическим лицам другими способами. Регистрация не будет обязательной для работающих посменно работников предприятий общественного питания.

Проект поправок к постановлению сокращает время работы предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений: они будут работать с 7 до 24 часов.

Ограничения времени работы не применяются в случаях, когда еда продается на вынос или доставляется каким-либо иным образом, а также, если услуги общественного питания оказываются работающим посменно работникам перечисленных выше предприятий, находящимся в помещениях и в пределах территории этих предприятий. Часы работы казино и игровых автоматов, салонов бинго, пунктов приема ставок не будут ограничены, если в этих местах не предоставляется услуга общественного питания.





Школы после недели каникул перейдут на дистанционное обучение

Поправки также затронут организацию и порядок осуществления образовательной деятельности. Правительство одобрило изменения, согласно которым до 8 ноября обучение в школах по программам основного и среднего образования будет проходить дистанционно.

Ученики начальной школы после недельных каникул продолжат обучаться в школах, дистанционное обучение к ним применяться не будет, за исключением самоуправлений, где объявлен карантин, или школ, где действует режим контроля за распространением инфекции.

С 9 ноября обучение детей и взрослых в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных, высших учебных заведениях, а также какие-либо внешкольные формы обучения и посещение кружков и курсов должны осуществляться с применением мер по управлению потоками людей и соблюдению безопасной дистанции, а также других мер, необходимых для защиты здоровья населения, поддержания гигиены и обеспечения различными средствами индивидуальной защиты, установленных руководителем по экстремальным ситуациям государственного уровня.

Меняются и принципы составления списка затронутых коронавирусом стран. В этот список входят страны, где заболеваемость за последние 14 дней на 10 % и более превышает соответствующий уровень заболеваемости в Литовской Республике. Также при включении третьих стран в этот список необходимо оценивать и дополнительные эпидемиологические критерии (объем тестирования, процент положительных результатов тестирования, доступность информации, уровень госпитализации).

«Учитывая быстро меняющуюся ситуацию в Литве и мире, необходимо быстро и гибко реагировать на изменения актуальной эпидемиологической ситуации. С ростом заболеваемости в Литве целесообразно включать в список стран, значительно затронутых Covid-19, только те, где риск заражения коронавирусом выше, чем в Литве», – говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.