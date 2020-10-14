Начало пандемии: как все было на самом деле

Первые шаги, направленные на сдерживание пандемии

11 марта этого года Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии коронавируса нового типа. Однако еще до официального объявления о распространении в мировом масштабе вируса, представляющего угрозу жизни, Литва начала принимать соответствующие меры.

Хотя в феврале в Литве еще не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом – в связи с угрозой его распространения Правительство в конце месяца объявило о режиме экстремальной ситуации в стране. И вскоре, 16 марта, было принято постановление о введении карантина.

Следуя этому примеру и так же незамедлительно реагируя на сложившуюся ситуацию, министерства в свою очередь приняли и другие постановления, необходимые для контроля за положением в Литве, подготовили соответствующие рекомендации. Например, Министерство внутренних дел ввело временный внутренний пограничный контроль, подготовило рекомендации для самоуправлений и других учреждений – как именно должны предоставляться услуги первой необходимости, как организовать работу и др.

Большое внимание уделялось медицинским учреждениям, ведь на плечи работающих там медиков легла самая серьезная нагрузка. Для начала были мобилизованы 5 крупнейших больниц страны – они были готовы принять на обследование и лечение пациентов с диагнозом COVID-19. Центр инфекционных болезней и Детская больница в клинике Сантарос, Каунасская клиническая больница, Клайпедская университетская больница, Республиканская Паневежская больница и Республиканская Шяуляйская больница.

По словам заместителя директора Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугаса Канапицкаса, всем этим больницам из государственного резерва выделялись защитные средства. «Как служба, мы не бросились организовывать крупные закупки, создавать резервы. Однако, если говорить от лица управляющего государственным резервом, то именно из его запасов мы поддерживали пять крупнейших больниц Литвы – например, снабжали медиков респираторами и другими необходимыми средствами.

Мы не смотрели – выходной день или ночь на дворе, поставляя в медицинские учреждения нужные средства в немалых количествах. Со временем появлялось все больше средств защиты, которые по мере необходимости выкупали самые разные организации», – рассказывает М. Канапицкас.

Согласно информации, предоставленной канцелярией Правительства, утверждается, что, учитывая явную нехватку средств индивидуальной защиты в государственном резерве в январе, велся срочный поиск возможностей закупить необходимые защитные средства, медицинское оборудование, лабораторные реагенты для выявления инфекции COVID-19. В марте Правительство из государственного резерва выделило Министерству здравоохранения 1,24 млн евро на осуществление превентивных мер в связи с распространением коронавируса.

Как утверждает канцелярия Правительства, такая оперативная реакция стала значительным вкладом в сдерживание распространения вируса в стране. «Это заметно при сравнении соответствующих показателей Литвы и стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны. Литва попала в первую десятку государств, где число случаев заболевания вирусом было наименьшим.

По количеству зафиксированных смертей Литва также вошла в группу из 10 стран с самой низкой смертностью от коронавируса. Такой высокий показатель говорит как о сплоченности общества, так и о профессионализме действий медиков».

Всеобщий карантин – что дальше?

Сразу же после объявления карантина последовали самые разные решения, направленные на взятие под контроль пандемии коронавируса. Сотрудники министерств, самоуправлений и других учреждений общественного сектора были переведены на удаленный режим работы, был разработан План мероприятий по стимулированию экономики и смягчению последствий распространения коронавируса.

Национальная система образования, социальная среда, административные и публичные услуги, культурный сектор, внешняя торговля, экономика, рынок труда – все эти сферы были включены в сферу внимания правительства как подвергающиеся наибольшему риску из-за вызванного пандемией кризиса.

Поскольку в экономике и на рынке труда негативные последствия кризиса проявляются в первую очередь, в марте стартовала реализация Плана стимулирования экономики, на который было выделено 5 млрд евро. Его целью стало сохранение рабочих мест и поддержание уровня доходов населения, а также оказание помощи бизнесу и стимулирование экономики в целом.

«Утверждение и реализация Плана стимулирования экономики – это очень важный шаг, который помогает работникам и субъектам бизнеса справляться с трудностями в краткосрочном периоде. Государственные органы должны не только участвовать в разработке планов по сдерживанию пандемического вируса, но и адаптироваться к необратимо изменившимся условиям в самых разных сферах государственной жизни – вырабатывать стратегии “новой реальности”», – сообщает о готовности к любому сценарию канцелярия Правительства.

Помимо упомянутого, правительство реализовало и другие стратегические планы, такие как план мероприятий по реализации стратегии сдерживания COVID-19, ДНК-план экономики будущего, план коммуникационной стратегии управления в условиях распространения COVID-19.

Все вышеперечисленные стратегические планы, принимаемые в рамках управления ситуацией в условиях распространения коронавируса, направлены на сдерживание пандемии в стране и необходимы для адекватной подготовки к возможным новым волнам вируса.