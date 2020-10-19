«Основным ограничением как во время карантина, так и после него стало то, что при отсутствии определенных дополнительных обстоятельств прибытие в Литву из третьих стран было просто невозможным. Постепенно ограничения, конечно, сокращались, и сегодня ситуация выглядит значительно лучше, несмотря на рост заболеваемости. Наша политика по вопросам прибытия в страну иностранцев опирается на необходимость создать условия для людей, въезжающих в Литву с долгосрочными или краткосрочными, но очень важными целями. Ведь в сегодняшнем, таком глобализированном мире ты не можешь закрыться на длительный срок», – рассказывает об основных изменениях в сфере миграции, касающихся иностранцев, вице-министр внутренних дел Таутвидас Тамулявичюс.

Переселиться в Литву стало проще

С сентября ходатайства о предоставлении гражданства Литовской Республики подаются и электронным способом. Такая система дает клиентам возможность быстро и удобно подавать электронные ходатайства о предоставлении гражданства Литовской Республики, принесении присяги Литовской Республике, выдаче документов, подтверждающих литовское происхождение или право на восстановление литовского гражданства, а также решать вопросы в связи с гражданством Литовской Республики для детей и др.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте отмечает, что такие изменения помогают обеспечить налаженную работу системы бронирования визитов и минимальный контакт с людьми.

«Людям пришлось бы приходить лично с бумагами, надолго задерживаться, много времени проводить в департаменте – однозначно больше рекомендованных 20 минут. Эта информационная система оказала нам неоценимую помощь в адаптации к новым требованиям», – говорит Э. Гудзинскайте.

Кроме того, иностранцам, которые собираются в Литве занять должности, требующие высокой квалификации (которым выдается «голубая карта»), или заниматься исследовательской деятельностью, предоставляется возможность еще до прибытия в страну обратиться дистанционно за разрешением на временное проживание в Литве. По словам главы Департамента миграции, таким образом уменьшается количество контактов, а процедура переселения в Литву ускоряется.

«Общение с клиентами переносится в электронное пространство, человек приходит в департамент всего дважды – один раз, чтобы предоставить биометрические отпечатки пальцев и изображение лица, и второй – получить готовую карту.

Пересечение границы для граждан Беларуси и других иностранцев представляет определенную сложность, поскольку допускаются лишь обладатели национальной визы или вида на жительство. Изменившаяся система стала удобной и для иностранных граждан – теперь национальную визу для прибытия в Литву можно получить на основании электронного обращения в департамент, если будет принято положительное решение, то есть дополнительного разрешения на пересечение внешней границы ЕС больше не требуется. Это снимает дополнительное ограничение, которое, к сожалению, мы вынуждены применять из-за коронавируса», – рассказывает Э. Гудзинскайте.

Из-за пандемии коронавируса проблемы возникли и у проживающих в Литве иностранцев. По словам заместителя министра внутренних дел, у некоторых из них в период карантина закончился срок действия визы или разрешения на временное проживание в Литве.

«Из-за закрытия границ, отсутствия авиарейсов или возможности вернуться в свою страну оставшиеся в Литве иностранцы не могли выехать на родину. Мы постарались разрешить сложившуюся ситуацию рационально, и всем тем, у кого закончился срок действия визы или разрешения на временное проживание в Литве, мы его продлили. Мы приняли решение не рассматривать это как нелегальное пребывание в стране», – рассказывает Т. Тамулявичюс.

Для граждан Беларуси – упрощенный порядок выдачи виз

По словам руководителя Департамента миграции, миграционные ограничения стали причиной «застревания» иностранцев в Литве, выдача Шенгенских виз остановилась, а национальных – значительно сократилась.

«Сегодня количество выдаваемых виз понемногу вернулось к прежним показателям. На это повлияло возобновление работы представительств Литвы за рубежом, которые выдают национальные визы. Сейчас, конечно, ситуация продолжает улучшаться, поскольку Литва применяет новый порядок в отношении белорусских граждан – они могут получать визы на гуманитарном основании», – отмечает Э. Гудзинскайте.

В связи со сложившейся в Беларуси ситуацией ее гражданам и членам их семей предоставлена возможность получить национальную визу в упрощенном порядке. Для этого, как сообщает наша собеседница, необходимо представить доказательство, что у гражданина имеется достаточно средств для проживания в стране не менее чем в течение 3 месяцев, или обязательство юридического лица Литовской Республики обеспечить ему получение таких доходов.