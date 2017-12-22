О том, что ЦК КПРФ рекомендовал пленуму партии выдвинуть кандидатом в президенты Павла Грудинина, Русской службе Би-би-си рассказали члены комитета Валерий Рашкин и Сергей Обухов.

Кандидатура Грудинина - единственная из предложенных, подчеркнули собеседники Би-би-си.

"Зюганов заявил, что не выдвигается и предложил Грудинина. Президиум после двух дней споров согласился рекомендовать Грудинина. Сейчас в верности решения убеждают первых секретарей", - рассказал Би-би-си Обухов.

Окончательное решение о том, кто будет кандидатом в президенты от второй по численности партии страны, примет съезд КПРФ в субботу путем тайного голосования. До этого кандидатуру Грудинина должен утвердить пленум ЦК партии, который состоится в пятницу вечером.

Бессменный лидер КПРФ Зюганов 24 года работает депутатом Госдумы. Он уже четыре раза выдвигался в президенты России, пропустив выборы лишь в 2004 году, когда от КПРФ баллотировался Николай Харитонов, а от ЛДПР - бывший охранник Владимира Жириновского Олег Малышкин. На выборах 2012 года Зюганов получил 17,2% голосов. За него проголосовали 12,3 млн человек.

Почему он не пошел

Отказ лидера КПРФ идти на выборы мог быть вызван его опасениями не занять второе место на выборах, рассказывал ранее Би-би-си собеседник, близкий к президентской администрации, но не уполномоченный комментировать президентскую кампанию.

Зюганов традиционно становился вторым после кандидата от власти почти на всех президентских выборах в России с 1996 года, но последние социологические опросы показывают, что пока "кандидат номер два" в гонке - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вторая причина, по которой лидер коммунистов просил не выдвигать его на выборы - его нежелание участвовать в одной кампании с телеведущей Ксенией Собчак, которую он не считал достойным оппонентом, утверждал знакомый Зюганова, также попросивший об анонимности.

Наконец, Зюганов хотел, чтобы его уговаривали партийцы и товарищи, говорили собеседники Би-би-си в компартии. "Компартия хочет подержать своего рода интригу и привлечь дополнительное внимание к себе", - сказал попросивший об анонимности собеседник Би-би-си, близкий к руководству компартии.

Несколько месяцев назад с предложением выдвинуть в президенты именно Зюганова выступили лидеры первичных организаций КПРФ. Но тогда Зюганов заявил, что решение примет съезд.

Интрига вокруг выдвижения бессменного лидера коммунистов началась еще год назад. Тогда он назвал более двух десятков человек, которые, по его словам, достойны того, чтобы быть кандидатами в президенты от КПРФ. 19 декабря прошлого года Зюганов выпустил "Обращение к народно-патриотическим силам России".

"В качестве крупных руководителей состоялись наши товарищи Сергей Левченко, Анатолий Локоть и Вадим Потомский, - писал тогда Зюганов. - Уверенно развиваются представители нового поколения политиков Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, Леонид Калашников и Андрей Клычков, Алексей Русских и Казбек Тайсаев. С нами генерал Виктор Соболев, командовавший 58-й армией, талантливые хозяйственники и управленцы Павел Грудинин, Юрий Болдырев и Константин Бабкин, яркие писатели и публицисты Захар Прилепин и Сергей Шаргунов и целый ряд других патриотов России".

До последнего момента коммунисты говорили, что съезду будет предлагаться несколько кандидатур.

Кто такой Павел Грудинин

Грудинин уже более двадцати лет возглавляет подмосковный совхоз имени Ленина, один из самых известных производителей клубники в стране. Он трижды избирался депутатом Мособлдумы, но в федеральных избирательных кампаниях ранее не участвовал. В сентябре 2017 года стал главой горсовета подмосковного Видного по итогам муниципальных выборов.

Грудинин не является членом КПРФ, но называет себя сторонником компартии. До 2010 года состоял в "Единой России".

В ноябре секретариату ЦК партии по инициативе Зюганова был показан фильм о Грудинине. Коммунисты называли его совхоз лучшим сельскохозяйственным предприятием в стране. А в начале декабря некие "праймериз" провел "Левый фронт" Сергей Удальцова, где Грудинин был выбран "народным кандидатом от левых сил".

Перед выдвижением он заявил РИА Новости, что готов идти на выборы, если его поддержит партия. "Во-первых, еще не факт, что они меня выдвинут. А во-вторых, если они меня выдвинут, то, конечно, готов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, вступит ли он в партию, если КПРФ выдвинет его в президенты, Грудинин ответил, что делать это пока не планирует, но "ничего невозможного нет". "Другое дело, что нужно понимать все плюсы и минусы этого действия", - отметил он.

В среду 20 декабря ЦИК сообщал, что о намерении баллотироваться в президенты его уведомили уже 29 человек. Среди них действующий глава государства Владимир Путин, оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский.

ЦИК уже подчеркивал, что ни Навальный, ни Полонский не могут баллотироваться из-за непогашенных судимостей.