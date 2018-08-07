Французский актер Сами Насери, сыгравший главную роль в серии фильмов "Такси", был избит в баре в центре Москвы, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

Как сообщили источники РБК, он находился в баре со своим братом Ларби, у них возник конфликт с другим человеком. Актера ударили по лицу. В НИИ им. Склифосовского ему поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". После осмотра актер покинул больницу.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что не располагают информацией о драке с участием французского актера.